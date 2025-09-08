Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.0 комментариев
Власти Непала ввели войска на территорию парламента на фоне протестов
Военные подразделения были размещены у здания парламента в Катманду после массовых столкновений и попыток прорыва протестующих внутрь комплекса.
Власти Непала приняли решение ввести войска на территорию парламента для поддержки полиции после проникновения протестующих, передает Khabarhub. По данным портала, армейские подразделения вошли на территорию законодательного органа в районе Нью-Банешвор на фоне многократных попыток протестующих попасть внутрь.
Волнения в Катманду вспыхнули после того, как власти страны запретили работу нескольких крупных социальных сетей, включая платформы Meta*, Alphabet, X, Reddit и LinkedIn, не прошедших регистрацию в министерстве связи. Критика со стороны оппозиции прозвучала в устах партийного организатора маоистского центра Хита Раджа Панди, который заявил: «Закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране».
Как сообщает Kathmandu Post, число погибших в столкновениях между протестующими и полицией возросло до 14 человек, более 80 получили ранения, из них не менее 14 в критическом состоянии. Правоохранители применяли водометы, слезоточивый газ и боевые патроны для разгона толпы. В ряде районов Катманду был введен комендантский час.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Непале призвало граждан воздержаться от выхода на улицы Катманду после массовых протестов и столкновений в центре города.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ