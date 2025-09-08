Власти Непала ввели войска на территорию парламента на фоне протестов

Tекст: Денис Тельманов

Власти Непала приняли решение ввести войска на территорию парламента для поддержки полиции после проникновения протестующих, передает Khabarhub. По данным портала, армейские подразделения вошли на территорию законодательного органа в районе Нью-Банешвор на фоне многократных попыток протестующих попасть внутрь.

Волнения в Катманду вспыхнули после того, как власти страны запретили работу нескольких крупных социальных сетей, включая платформы Meta*, Alphabet, X, Reddit и LinkedIn, не прошедших регистрацию в министерстве связи. Критика со стороны оппозиции прозвучала в устах партийного организатора маоистского центра Хита Раджа Панди, который заявил: «Закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране».

Как сообщает Kathmandu Post, число погибших в столкновениях между протестующими и полицией возросло до 14 человек, более 80 получили ранения, из них не менее 14 в критическом состоянии. Правоохранители применяли водометы, слезоточивый газ и боевые патроны для разгона толпы. В ряде районов Катманду был введен комендантский час.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Непале призвало граждан воздержаться от выхода на улицы Катманду после массовых протестов и столкновений в центре города.