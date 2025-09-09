Членов правительства Непала начали эвакуировать из резиденций на вертолетах

India Today: Членов правительства Непала эвакуируют на военных вертолетах

Tекст: Мария Иванова

Члены правительства Непала эвакуируются из своих резиденций на военных вертолетах в связи с масштабными протестами в стране, передает ТАСС со ссылкой на телеканал India Today.

В операции участвуют не менее пяти военных вертолетов, а в Международном аэропорту Катманду мобилизованы около 300 военнослужащих. По данным канала, эвакуация может коснуться и премьер-министра страны Шармы Оли.

Международный аэропорт Катманду имени Трибхувана в данный момент полностью закрыт, все гражданские рейсы отменены. Решение принято на фоне массовых антиправительственных выступлений, которые не утихают в столице с начала недели.

Во вторник протестующие вновь вышли на улицы Катманду, требуя отставки правительства. Активисты, среди которых большинство – молодежь и студенты, жгут шины и блокируют движение в правительственном квартале, а также подожгли резиденции ряда политиков. В столице введен неограниченный комендантский час.

Причиной нового витка протестов стало недовольство решением власти ограничить работу WhatsApp, а также Facebook* и Instagram* (признаны экстремистскими и запрещены в России), и других популярных соцсетей, которые не были зарегистрированы в министерстве связи Непала.

После столкновений, в результате которых погибли 19 человек и более 100 получили ранения, власти отменили ограничения на соцсети.

Ранее во вторник в Непале протестующие подожгли резиденции президента и премьер-министра страны.

Накануне власти Непала ввели войска на территорию парламента на фоне протестов.

Посольство России рекомендовало гражданам не выходить на улицы Катманду из-за нестабильной обстановки.