Суд ЕС постановил отменить санкции против Пумпянского

Суд ЕС аннулировал решения Совета ЕС о санкциях против Пумпянского

Tекст: Денис Тельманов

Решение о снятии санкций с бизнесмена Дмитрия Пумпянского было принято судом ЕС общей юрисдикции, передает ТАСС.

В опубликованном постановлении сказано: «Суд постановил аннулировать решения Совета от 12 сентября 2024 года и от 14 марта 2025 года в отношении господина Пумпянского». Эти акты касались продления санкций на второе полугодие 2024 года и первое полугодие 2025 года соответственно.

Ранее аналогичное решение суда привело к отмене ограничительных мер, введенных против Пумпянского за 2023 год. Суд ЕС не обладает полномочиями полностью исключать фигурантов из санкционного списка, он может только отменять конкретные решения Совета о внесении в список или продлении санкций.

Как правило, к моменту вынесения решения судом Совет ЕС уже успевает принять новое постановление о продлении санкций, поэтому фактического снятия ограничений не происходит. В этот раз суд вынес решение до того, как Совет ЕС продлил действие ограничительных мер, что позволило обеспечить снятие санкций на данный момент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский суд юстиции решил аннулировать санкции Евросоюза против российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского и его семьи. Суд общей юрисдикции ЕС удовлетворил иски Дмитрия Пумпянского и его супруги Галины об отмене санкций, введенных в 2022 году. Также суд ЕС постановил исключить сына бизнесмена Александра Пумпянского из черного списка Евросоюза.