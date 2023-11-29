Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.13 комментариев
Суд ЕС постановил отменить санкции против Александра Пумпянского
Суд ЕС постановил исключить сына бизнесмена Дмитрия Пумпянского Александра из черного списка Евросоюза.
Решение о включении Александра Пумпянского в черный список было принято 14 сентября 2022 года, затем дважды продлевалось – 13 марта и 13 сентября. Суд постановил отменить соответствующие решения, передает ТАСС.
При этом суд отказал в выплате ему морального ущерба в 100 тыс. евро.
Суд счел недоказанным утверждение о якобы причастности Александра Пумпянского к «действиям по дестабилизации суверенитета и территориальной целостности Украины».