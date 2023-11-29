Суд ЕС постановил отменить санкции против Александра Пумпянского

Tекст: Ольга Никитина

Решение о включении Александра Пумпянского в черный список было принято 14 сентября 2022 года, затем дважды продлевалось – 13 марта и 13 сентября. Суд постановил отменить соответствующие решения, передает ТАСС.

При этом суд отказал в выплате ему морального ущерба в 100 тыс. евро.

Суд счел недоказанным утверждение о якобы причастности Александра Пумпянского к «действиям по дестабилизации суверенитета и территориальной целостности Украины».