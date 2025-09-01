Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и полка сил спецопераций около Павловки, Великой Березки, Алексеевки, Ястребиного, Юнаковки и Пролетарского в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Зеленым и Волчанском.

Противник при этом потерял свыше 150 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ, станция контрбатарейной борьбы, склад с боеприпасами и пять складов материальных средств.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ возле Купянска, Петропавловки, Боровской Андреевки, Новосергеевки в Харьковской области и Кировска в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

При этом потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и пять складов с боеприпасами.

Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Пазено, Северска, Константиновки, Федоровки, Марково, Николаевки, Миньковки, Васюковки, Иванополья и Переездного в ДНР.

Противник же потерял свыше 170 военнослужащих, бронемашину и два артиллерийских орудия. Уничтожены склад матсредств и склад горюче-смазочных материалов.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Димитрова, Белицкого, Родинского, Красного Лимана, Удачного, Красноармейска и Лысовки в ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 415 военнослужащих, танк, три бронемашины и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны поблизости от Дорожнянки, Полтавки, Зеленого Гая, Новоселовки, Ольговского в Запорожской области и Вороного в Днепропетровской области.

Противник потерял свыше 220 военнослужащих.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны около Белогорья, Степногорска в Запорожской области, Отрадокаменки, Львово, Антоновки, Белозерки и Садового в Херсонской области.

ВСУ потеряли свыше 60 военнослужащих, четыре станции РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы и пять складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

В Минобороны также сообщили, что ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot

Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием.