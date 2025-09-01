В силу вступили новые меры по борьбе с кибермошенниками

Tекст: Ольга Иванова

Теперь пользователи могут ввести самозапрет на оформление сим-карт на свое имя через портал госуслуг или в МФЦ. Снять подобный запрет разрешается только при личном посещении МФЦ, что предотвращает несанкционированное оформление номеров на третьих лиц.

Правила передачи сим-карт также ужесточены – пользоваться номером сможет только владелец, однако допускается передача близким родственникам без переоформления договора. Исключения предусмотрены для представителей органов власти и экстренных служб.

Изменения затронули и восстановление доступа к Госуслугам: теперь СМС-код для смены пароля отправляется с задержкой, чтобы усложнить мошеннические попытки перехвата кода. Для предотвращения несанкционированных операций гражданин может назначить доверенное лицо для банковских подтверждений.

Введена обязательная маркировка телефонных звонков – при входящем вызове отображается, какая организация звонит. Массовые обзвоны теперь возможны только с согласия абонента, за исключением звонков от государственных структур. Минцифры подчеркивает, что приоритетом остается защита граждан от киберпреступников.

