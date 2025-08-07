ФСБ задержала жителя ЛНР за корректировку ударов ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина с начала спецоперации на Украине передавал сведения о размещении российских военнослужащих украинским спецслужбам, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Сам задержанный рассказал, что начал сотрудничество через знакомого по имени Сергей, который уехал в Днепропетровск. Общение с кураторами проходило по телефону. По его словам, связные представлялись сотрудниками пекарни, а информацию он собирал в том числе через третьих лиц, иногда во время совместного распития спиртного, чтобы не вызывать подозрений.

В ведомстве отметили, что подозреваемый также делился сведениями о передвижении и местах нахождения российских военных. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Ранее агента СБУ Виктора Кучера осудили на 20 лет лишения свободы за подготовку покушения на командующего на тот момент Дальней авиацией ВКС России.

Кроме того, жителя Ленобласти осудили на 13 лет за попытку пересечь границу и вступить в запрещенную террористическую организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК).

Также двух жительниц Севастополя – мать и дочь – осудили на 12 лет за передачу снимков российских военных объектов украинской разведке.