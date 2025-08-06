Жителя Ленобласти осудили за попытку вступить в РДК

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчину признали виновным по статьям о госизмене, участии в деятельности террористической организации и незаконном пересечении границы, передает ТАСС.

Суд назначил ему 13 лет колонии строгого режима, при этом первые три года он проведет в тюрьме. Также ему назначен штраф в 150 тыс. рублей и ограничение свободы на один год.

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, обвиняемый по собственной инициативе связался с представителями РДК и выразил готовность принять участие в боевых действиях на Украине против российской армии.

Его задержали сотрудники ФСБ при попытке пересечь государственную границу в селе Новая Таволжанка в Белгородской области.

Ранее участника РДК Ярослава Хорева заочно приговорили к пожизненному лишению свободы за гибель троих российских военнослужащих в Белгородской области.