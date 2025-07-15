Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Участника РДК заочно осудили на пожизненный срок за убийство российских военных
Участвующий в запрещенной террористической организации РДК («Русский добровольческий корпус») Ярослав Хорев заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за гибель троих российских военнослужащих в Белгородской области.
Приговор был оглашен во Втором Западном окружном военном суде, сообщает ТАСС.
Отмечается, что Хорев убил троих российских военнослужащих выстрелом из гранатомета в Белгородской области в 2024 году.
Судья уточнил, что первые пять лет осужденный должен провести в тюрьме, а затем – в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Срок наказания начнет исчисляться с момента задержания Хорева при пересечении российской границы или его экстрадиции.
Ранее в Петербурге арестовали 32-летнего местного жителя Александра Попова, планировавшего вступить в запрещенную украинскую террористическую организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК).