Россиян предупредили о начале магнитных бурь

Лаборатория ИКИ РАН предупредила о начале магнитных бурь

Tекст: Дарья Григоренко

В лаборатории сообщили: «Прогнозные модели показывают, что крупная корональная дыра, которая наблюдается сейчас на обращенной к Земле стороне Солнца, начнет активно воздействовать на планету уже в эту пятницу, 8 августа», передает РИА «Новости».

Специалисты отмечают, что скорость солнечного ветра в районе орбиты Земли сейчас составляет примерно 400 километров в секунду. К пятнице и субботе она может увеличиться до 600-700 километров в секунду и сохраниться на этом уровне до середины следующей недели, что существенно повысит нагрузку на магнитное поле планеты, пишет ТАСС.

В этот же период возможно приближение к Земле облака плазмы, которое было выброшено Солнцем после недавней вспышки во вторник. Наиболее сильные геомагнитные возмущения прогнозируются в пятницу и субботу. Некоторые модели допускают, что интенсивность магнитных бурь достигнет уровня G3, что может повлиять на состояние здоровья метеозависимых людей и работу связи.

Ранее сообщалось, что на Солнце вечером 5 августа произошла вспышка класса М4.4, ставшая самой мощной среди августовских активностей.

В конце июля ученые предупредили, что в ближайшие выходные на Земле возможны магнитные бури уровня G1 из-за выброшенного Солнцем в направлении нашей планеты протуберанца.