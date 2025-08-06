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Академик оценил последствия сдвига плит после землетрясения на Камчатке
Академик Тишков не исключил появление островов после землетрясения на Камчатке
После мощного землетрясения на Камчатке южная часть полуострова сместилась почти на два метра, что может привести к появлению новых островов и изменению береговой линии, заявил один из ведущих мировых специалистов в области географии, член-корреспондент Российской академии наук Аркадий Тишков.
Тектонический сдвиг земных плит на Камчатке после недавнего землетрясения может оказаться значительным, передает ТАСС.
Академик Аркадий Тишков, член-корреспондент Российской академии наук, заявил, что процессы продолжаются, а смещение может превысить два метра. По его словам, происходящее в Тихом океане может стать началом масштабных изменений всего побережья, включая перестройку конфигурации берегов из-за поднятия и опускания суши.
Ранее специалисты Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН сообщили, что после землетрясения южная часть полуострова сместилась на юго-восток почти на два метра. Эта величина сопоставима с горизонтальными смещениями, зафиксированными после разрушительного землетрясения в японском регионе Тохоку в 2011 году.
Академик Тишков подчеркнул, что последствия землетрясения для экологии Камчатки будут серьезными. Он указал, что «отзвуки землетрясения скажутся на состоянии островных архипелагов Охотского и Берингова морей». По его словам, не исключено появление новых островов, а также исчезновение существующих из-за активизации процессов поднятия и опускания суши.
Эксперт предупреждает, что такие изменения могут существенно повлиять на ландшафты региона и его экосистемы. Ожидается, что преобразования затронут не только прибрежные территории, но и острова в соседних морях, где возможны значительные географические перестройки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, южная часть Камчатки сместилась почти на два метра и опустилась по высоте, что подтвердили приборы.
Между тем в среду на Камчатке произошло новое землетрясение магнитудой 5,7.