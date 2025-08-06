Академик оценил последствия сдвига плит после землетрясения на Камчатке

Академик Тишков не исключил появление островов после землетрясения на Камчатке

Tекст: Мария Иванова

Тектонический сдвиг земных плит на Камчатке после недавнего землетрясения может оказаться значительным, передает ТАСС.

Академик Аркадий Тишков, член-корреспондент Российской академии наук, заявил, что процессы продолжаются, а смещение может превысить два метра. По его словам, происходящее в Тихом океане может стать началом масштабных изменений всего побережья, включая перестройку конфигурации берегов из-за поднятия и опускания суши.

Ранее специалисты Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН сообщили, что после землетрясения южная часть полуострова сместилась на юго-восток почти на два метра. Эта величина сопоставима с горизонтальными смещениями, зафиксированными после разрушительного землетрясения в японском регионе Тохоку в 2011 году.

Академик Тишков подчеркнул, что последствия землетрясения для экологии Камчатки будут серьезными. Он указал, что «отзвуки землетрясения скажутся на состоянии островных архипелагов Охотского и Берингова морей». По его словам, не исключено появление новых островов, а также исчезновение существующих из-за активизации процессов поднятия и опускания суши.

Эксперт предупреждает, что такие изменения могут существенно повлиять на ландшафты региона и его экосистемы. Ожидается, что преобразования затронут не только прибрежные территории, но и острова в соседних морях, где возможны значительные географические перестройки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, южная часть Камчатки сместилась почти на два метра и опустилась по высоте, что подтвердили приборы.

Между тем в среду на Камчатке произошло новое землетрясение магнитудой 5,7.