Ученый Чебров сообщил о проседании Камчатки после землетрясения

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, южная часть Камчатки сдвинулась на юго-восток почти на два метра и несколько опустилась по высоте передают «Известия». Чебров добавил, что в районе Петропавловска-Камчатского снижение высоты оказалось менее заметным, а на юге полуострова опускание было более выраженным.

Чебров отметил, что Камчатка расположена на Северо-Американской плите, которая подвергается давлению со стороны океанической плиты. В результате возникает циклическое движение: плита смещается, затем немного возвращается, и процесс повторяется.

Он подчеркнул, что подобные тектонические сдвиги зачастую невозможно заметить обычным способом. «Землетрясение сопровождается не только такой тряской, которая всем очень нравится и всем запоминается, но и такими медленными движениями, которые очень велики по амплитуде, но их совершенно невозможно ощутить и зафиксировать без точных приборов», – заявил эксперт.

Накануне сталдо известно, что Южный регион Камчатского полуострова после недавнего землетрясения оказался смещен почти на два метра по направлению к юго-востоку, заявил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров заявил о необходимости пересмотреть подходы к строительству в Камчатском крае из-за смещения полуострова.

В Петропавловске-Камчатском за сутки произошло десять ощутимых землетрясений. Ощущаемость одного из землетрясений на Камчатке достигла 7 баллов.