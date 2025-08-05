Южная часть Камчатки сдвинулась из-за землетрясения

Вулканологи допустили извержения «Огненного кольца» от землетрясений

Daily Mail: Сильные землетрясения могут запустить извержения «Огненного кольца» вулканов

Tекст: Ирма Каплан

После одного из крупнейших землетрясений 30 июля в России ученые предупреждают, что волны цунами, которые обрушились на Японию, Гавайи и Западное побережье США, могут быть не единственными последствиями этого подземного толчка магнитудой 8,8.

Ученые считают, что землетрясение могло спровоцировать извержения вулканов вдоль «Огненного кольца» – цепи вулканов протяженностью 25 тыс. миль (40,2 тыс. км), которая простирается вдоль Тихого океана.

В «Огненном кольце» находится более 425 вулканов, что составляет 75% всех действующих вулканических объектов на Земле. Сюда входят некоторые из крупнейших вулканов мира, такие как гора Сент-Хеленс в США, гора Фудзи в Японии и Кракатау в Зондском проливе.

Профессор Валентин Тролль, вулканолог из Университета Упсалы, рассказал Daily Mail, что последствия этих комбинированных извержений варьируются от «локальных выпадений пепла и связанных с ними проблем с инфраструктурой до проблем с авиацией и долгосрочными климатическими сложностями из-за большого количества частиц, выбрасываемых в атмосферу».

«Если бы это произошло, что на данный момент маловероятно, это могло бы принять форму вулканической зимы в течение нескольких лет после извержения», – добавил Тролль.

В последние годы геологи обнаружили ряд случаев, когда землетрясения, судя по всему, провоцировали извержение вулкана. Извержения вулканов происходят вдоль «Огненного кольца», где одна тектоническая плита задвигается под другую, позволяя магме подниматься из жидкой мантии Земли.

По мере того, как магма поднимается в магматическую камеру вулкана, захваченные газы сжимаются до огромного давления, которое вырывается наружу во время извержения.

Ученые считают, что сильные землетрясения могут создавать новые каналы для большего количества магмы, заполняющей камеру, или нарушать целостность газовых пузырьков, повышая вероятность извержения.

«Сейсмические ударные волны могут распространяться от эпицентра землетрясения на сотни и тысячи километров и, таким образом, сотрясать вулканы и вулканические системы, которые близки к извержению. Это, в свою очередь, может привести к более высокой частоте вулканической активности в пострадавших регионах», – пояснил Тролль.

По словам доктора Моргана Джонса, эксперта по вулканологии из Университета Умео в Швеции, Ключевской вулкан извергается регулярно, и деформация земной поверхности вполне могла дестабилизировать магматическую камеру.

Могут ли все вулканы «Огненного кольца» начать извергаться одновременно, спрашивают ученых. Эта идея предполагает пугающую возможность того, что достаточно мощное сейсмическое событие может высвободить достаточно энергии, чтобы дестабилизировать магматические камеры по всему «Огненному кольцу». Его последствия будут катастрофическими для тех, кто вблизи вулканов и для всего мира, но пока предпосылок к вероятности подобного нет.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Мутновском вулкане на Камчатке зафиксирована термальная аномалия и введен желтый код опасности на фоне роста внутренней активности после мощного землетрясения.

Также на Камчатке зафиксировали первое в истории наблюдений извержение вулкана Крашенинникова. В тот же день со стороны вулкана Камбального на Камчатке отмечали гул и раскаты.

Ранее столб пепла от извержения Ключевского вулкана на Камчатке достиг высоты 9 тыс. метров над уровнем моря.