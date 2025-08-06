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    Анна Сытник Анна Сытник Развитие ИИ требует ставить правильные вопросы

    Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.

    13 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Коса Трампа движется навстречу камню

    Тихо принудить Нью-Дели, Бразилиа и даже Пекин к тому, чтобы сократить взаимодействие с Москвой в обмен на выгодные условия с Вашингтоном – вероятно, исход достижимый, по крайней мере до какой-то степени. Трамп, однако, пошел другим путем.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три причины отказа Москвы от моратория по РСМД

    Говорить все страны должны не только о ракетах, но и об иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.

    7 комментариев
    6 августа 2025, 07:53 • Новости дня

    Вулканолог Озеров: На Камчатке нужно вводить новые ограничения при строительстве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Камчатском крае необходимо пересмотреть подходы к строительству, поскольку Камчатский полуостров оказался смещен, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

    Смещение полуострова сопоставимо с аналогичными процессами после землетрясения в Японии в 2011 году, сказал ученый ТАСС.

    Изучение таких процессов позволяет делать карты районирования, которые делят территорию по балльности сейсмической интенсивности. Эти данные используются для определения потенциальной сейсмической опасности и принимаются в расчет при строительстве объектов в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН указывал, что после недавнего землетрясения южный регион Камчатского полуострова оказался смещен почти на два метра по направлению к юго-востоку.

    5 августа 2025, 10:38 • Новости дня
    Южная часть Камчатки сдвинулась из-за землетрясения

    Геослужба РАН: Камчатка сдвинулась после сильнейшего землетрясения

    Южная часть Камчатки сдвинулась из-за землетрясения
    @ Александр Пирагис/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Южный регион Камчатского полуострова после недавнего землетрясения оказался смещен почти на два метра по направлению к юго-востоку, заявил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

    Предварительные расчеты геодинамических наблюдений указывают, что максимальное смещение зафиксировано именно в этом районе, передает РИА «Новости» со ссылкой на службу.

    Подобные значения сравнимы с горизонтальными смещениями, которые происходили после землетрясения 2011 года в японском Тохоку.

    Станции Петропавловского куста, включая сам город Петропавловск-Камчатский, сместились менее значительно. Такая картина согласуется с предварительными моделями подвижек в очаге, где максимум пришелся на южный фланг. По словам ученых, этот фактор стал причиной сильного макросейсмического эффекта в Северо-Курильске и менее ощутимого – в Петропавловске-Камчатском.

    В конце июня на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, оно стало самым мощным за всю историю наблюдений региона. Цунами после него подтопило порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.

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    5 августа 2025, 04:30 • Новости дня
    Ученый Мораес заявил, что Туринская плащаница не касалась тела Христа

    Бразильский ученый Мораес заявил, что Туринская плащаница не касалась тела Христа

    Ученый Мораес заявил, что Туринская плащаница не касалась тела Христа
    @ Elena Aquila/Zuma/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Веками христиане стекались в итальянский Турин, чтобы поклониться одной из самых известных реликвий в мире. Туринская плащаница – это частицы льна размером 4,5 на 90 см, на которых сохранилось едва заметное изображение человека спереди и сзади.

    Многие считают, что это изображение было создано, когда Иисуса завернули в плащаницу после смерти на кресте 2000 лет назад. Однако, согласно новому исследованию, Туринская плащаница никогда не была возложена на тело Христа.

    Бразильский 3D-дизайнер и исследователь Цицеро Мораес, специалист по реконструкции исторических лиц, утверждает, что плащаница не более чем «шедевр христианского искусства».

    Мораес использовал программное обеспечение для цифрового моделирования, чтобы сравнить, как ткань облегает человеческое тело с низкой, плоской скульптурой. Результаты, опубликованные в журнале «Археометрия», показывают, что характерный узор на плащанице мог быть создан только скульптурой.

    «Изображение на плащанице больше соответствует художественному барельефу, чем прямому отпечатку реального человеческого тела», – отметил в статье Мораес.

    Первое изображение представляло собой все тело человека, а второе – разновидность плоской скульптуры, известной как рельеф. Используя различные инструменты 3D-моделирования, Мораес натянул ткань на эти две скульптуры и измерил места соприкосновения ткани с материалом.

    Затем он сравнил изображения, оставленные на виртуальной ткани, с фотографиями Туринской плащаницы, сделанными в 1931 году. Это показало, что ткань, накинутая на рельефную скульптуру, практически идеально соответствовала плащанице.

    В то же время изображение, созданное при накидывании ткани на реального человека, выглядело расплывчатым и искаженным.

    Мораес утверждает, что это связано с так называемым «эффектом маски Агамемнона», получившим название по необычайно широкой посмертной маске, найденной в гробнице в Микенах в Греции.

    При попытке спроецировать трехмерную поверхность, например, человеческое лицо, на плоскую поверхность, например, на кусок ткани, результат получается крайне искаженным.

    Поэтому Мораес полагает, что изображения на Туринской плащанице не могли быть получены путем наложения на тело Иисуса, так как изображение на Туринской плащанице больше соответствует низкорельефной матрице.

    «Такая матрица могла быть изготовлена из дерева, камня или металла и пигментирована – или даже нагрета – только в местах соприкосновения, что и привело к наблюдаемому узору», – добавил он в беседе с Daily Mail.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, итальянский пожарный Марио Трематоре, спасший в 1997 году Туринскую плащаницу от пожара, подарил президенту России Владимиру Путину копию ее фрагмента и икону Святого Николая в знак мира.


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    5 августа 2025, 15:55 • Видео
    Назван главный козырь Китая

    Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

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    3 августа 2025, 18:52 • Новости дня
    Ученые в Германии создали самую энергоемкую молекулу для ракет будущего

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В лаборатории Университета Гиссена синтезировали молекулу из шести атомов азота, обладающую рекордной энергетической плотностью и перспективой применения в ракетостроении, сообщил профессор органической химии Петер Шрайнер.

    Шрайнер и международная команда ученых из Университета Гиссена впервые смогли получить чистую молекулу из шести атомов азота, известную как гексаазот или N6, передает РИА «Новости».

    Эта уникальная молекула образует тонкую пленку только при крайне низкой температуре минус 196 градусов.

    Профессор Шрайнер рассказал, что гексаазот может стать основой для создания экологически чистого ракетного топлива, поскольку при его использовании выбрасывается только воздух, в отличие от современных ракет, которые выделяют углекислый газ.

    В лаборатории запрещено инициировать взрыв N6 из-за его огромной энергии. Однако команда начала сотрудничать с лабораторией в Дрездене, где имеется специальная установка для безопасного производства и испытания гексаазота в качестве ракетного топлива.

    Шрайнер отметил, что для практического применения N6 потребуется серьезное финансирование и дальнейшие инженерные исследования. По его оценке, при успешном развитии проекта тестовую ракету на основе нового топлива можно будет построить через три-пять лет.

    Потенциал использования гексаазота в оборонной сфере, по словам профессора, также высок, однако пока военные не проявляли интереса к разработке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на базе Самарского университета имени Королева начал работу вычислительный центр для поддержки научных экспериментов в Дубне. Центр оснастили 300 вычислительными узлами.

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    3 августа 2025, 15:30 • Новости дня
    МЧС: Реки на Кубани могут выйти из русел
    МЧС: Реки на Кубани могут выйти из русел
    @ МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сильные ливни, обрушившиеся на Краснодарский край, могут привести к тому, что реки в регионе выйдут из русел, сообщили в МЧС России в воскресенье.

    Синоптики предупреждают, что на Черном море возможны образования смерчей, малые реки могут резко выйти из русел, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Последствия непогоды устраняют более 150 сотрудников МЧС и 44 единицы техники.

    Ранее сообщалось, что три поселка на Кубани подтопили сильные дожди и резкий подъем уровня воды в реке Дефань.

    Сочинские пляжи закрыли для посетителей из-за сильного ливня.

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    5 августа 2025, 01:42 • Новости дня
    Вулканологи допустили извержения «Огненного кольца» от землетрясений

    Daily Mail: Сильные землетрясения могут запустить извержения «Огненного кольца» вулканов

    Вулканологи допустили извержения «Огненного кольца» от землетрясений
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Ученые рассказали, что произойдет, если сильные землетрясения запустят извержение вулканической цепи «Огненное кольцо» протяженностью 25 тыс. миль (40,2 тыс. км).

    После одного из крупнейших землетрясений 30 июля в России ученые предупреждают, что волны цунами, которые обрушились на Японию, Гавайи и Западное побережье США, могут быть не единственными последствиями этого подземного толчка магнитудой 8,8.

    Ученые считают, что землетрясение могло спровоцировать извержения вулканов вдоль «Огненного кольца» – цепи вулканов протяженностью 25 тыс. миль (40,2 тыс. км), которая простирается вдоль Тихого океана.

    В «Огненном кольце» находится более 425 вулканов, что составляет 75% всех действующих вулканических объектов на Земле. Сюда входят некоторые из крупнейших вулканов мира, такие как гора Сент-Хеленс в США, гора Фудзи в Японии и Кракатау в Зондском проливе.

    Профессор Валентин Тролль, вулканолог из Университета Упсалы, рассказал Daily Mail, что последствия этих комбинированных извержений варьируются от «локальных выпадений пепла и связанных с ними проблем с инфраструктурой до проблем с авиацией и долгосрочными климатическими сложностями из-за большого количества частиц, выбрасываемых в атмосферу».

    «Если бы это произошло, что на данный момент маловероятно, это могло бы принять форму вулканической зимы в течение нескольких лет после извержения»,  – добавил Тролль.

    В последние годы геологи обнаружили ряд случаев, когда землетрясения, судя по всему, провоцировали извержение вулкана. Извержения вулканов происходят вдоль «Огненного кольца», где одна тектоническая плита задвигается под другую, позволяя магме подниматься из жидкой мантии Земли.

    По мере того, как магма поднимается в магматическую камеру вулкана, захваченные газы сжимаются до огромного давления, которое вырывается наружу во время извержения.

    Ученые считают, что сильные землетрясения могут создавать новые каналы для большего количества магмы, заполняющей камеру, или нарушать целостность газовых пузырьков, повышая вероятность извержения.

    «Сейсмические ударные волны могут распространяться от эпицентра землетрясения на сотни и тысячи километров и, таким образом, сотрясать вулканы и вулканические системы, которые близки к извержению. Это, в свою очередь, может привести к более высокой частоте вулканической активности в пострадавших регионах», – пояснил Тролль.

    По словам доктора Моргана Джонса, эксперта по вулканологии из Университета Умео в Швеции, Ключевской вулкан извергается регулярно, и деформация земной поверхности вполне могла дестабилизировать магматическую камеру.

    Могут ли все вулканы «Огненного кольца» начать извергаться одновременно, спрашивают ученых. Эта идея предполагает пугающую возможность того, что достаточно мощное сейсмическое событие может высвободить достаточно энергии, чтобы дестабилизировать магматические камеры по всему «Огненному кольцу». Его последствия будут катастрофическими для тех, кто вблизи вулканов и для всего мира, но пока предпосылок к вероятности подобного нет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Мутновском вулкане на Камчатке зафиксирована термальная аномалия и введен желтый код опасности на фоне роста внутренней активности после мощного землетрясения.

    Также на Камчатке зафиксировали первое в истории наблюдений извержение вулкана Крашенинникова. В тот же день со стороны вулкана Камбального на Камчатке отмечали гул и раскаты.

    Ранее столб пепла от извержения Ключевского вулкана на Камчатке достиг высоты 9 тыс. метров над уровнем моря.

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    3 августа 2025, 09:23 • Новости дня
    Афтершок магнитудой 6,8 произошел на Камчатке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мощный афтершок был отмечен в 279 километрах от Петропавловска-Камчатского, его магнитуда достигла 6,8 на глубине почти 26 километров.

    Сильный афтершок магнитудой 6,8 был зафиксирован утром на Камчатке на расстоянии 279 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщает РИА «Новости». По информации Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, эпицентр подземного толчка находился на глубине 25,9 километра.

    Руководитель филиала Данила Чебров ранее отмечал, что после разрушительного землетрясения на полуострове ожидаются новые афтершоки, однако они не будут носить катастрофический характер. За последние сутки зарегистрировали примерно 77 афтершоков с магнитудой от 3,3 до 6,2, часть которых ощущалась жителями с силой от двух до пяти баллов, уточнила пресс-служба ГУМЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке за сутки произошло десять ощутимых землетрясений. Ощущаемость землетрясения на Камчатке достигла 7 баллов. На полуострове предупредили о возможном цунами.

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    5 августа 2025, 17:54 • Новости дня
    Ученые КНР создали мозгоподобный компьютер с миллиардами нейронов

    Китайские исследователи представили компьютер Darwin Monkey с 2 млрд нейронов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Китае разработали вычислительную систему на базе 960 нейроморфных чипов, способную моделировать мозг макаки благодаря двум миллиардам искусственных нейронов.

    Чжэцзянский университет в Китае представил первый в мире мозгоподобный компьютер нового поколения, основанный на специализированном нейроморфном чипе, сообщает РИА «Новости». Система Darwin Monkey, также известная под китайским названием «Укун», содержит более 2 млрд искусственных нейронов.

    Разработчики отметили, что в основе устройства заложено 960 чипов Darwin III, созданных по принципу работы головного мозга. Такое количество нейронов приблизило вычислительную систему к уровню мозга макаки, что, по словам ученых, делает Darwin Monkey уникальным в мире искусственного интеллекта.

    «Это первый в мире компьютер, созданный по принципу работы мозга, основанный на специализированном нейроморфном чипе, с более чем 2 млрд нейронов», – говорится в заявлении лаборатории мозгоподобного интеллекта университета.

    Используя ресурсы системы, ученым удалось провести моделирование работы мозга живых организмов с разным числом нейронов, включая нематод, рыбок данио-рерио, мышей и макак. По мнению разработчиков, новая платформа откроет возможности для изучения мозга и снизит зависимость от экспериментов на животных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае представили робота, который с высокой точностью вживляет гибкие микроэлектроды в мозг животных для развития интерфейса мозг-компьютер. Алгоритм, разработанный учеными из Университета МГУ-ППИ, ускорил графические процессоры Nvidia в 800 раз, что позволяет решать сложные задачи в аэрокосмической и военной области на недорогих чипах.

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    5 августа 2025, 07:10 • Новости дня
    Астрономы НАСА и университета Калифорнии объяснили, почему лето пролетает

    Tекст: Ирма Каплан

    В этом месяце на Земле наблюдается период рекордно коротких дней, поскольку вращение планеты загадочным образом ускоряется. Самые короткие дни, 9 и 10 июля, были на 1,3 миллисекунды короче стандартных 24-часовых суток, которые составляют ровно 86 400 секунд. Этот ошеломляющий феномен повторился 22 июля, и эксперты ожидают его повторения 5 августа.

    Профессор Дэвид Джуитт, астроном из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, объяснил Daily Mail, что космическая тенденция ускорения времени может быть обусловлена принципом сохранения момента импульса – физическим правилом, определяющим поведение вращающихся тел при изменении массы.

    То есть изменение распределения массы Земли – будь то таяние ледников, смещение тектонических плит или динамика атмосферы – может привести к небольшому ускорению вращения планеты.

    Хотя эти незначительные изменения длятся всего доли миллисекунды, их накопление может привести к сбоям в работе компьютеров и спутников, а также к проблемам с системами отсчета времени по всему миру.

    Ученые считают, что увеличение скорости вращения Земли может иметь катастрофические последствия, усиливая ураганы, повышая уровень моря и вызывая катастрофические наводнения.

    По мере ускорения вращения планеты центробежная сила отталкивает воду от полюсов к экватору.

    Даже увеличение скорости вращения на один км в час может поднять уровень моря на несколько дюймов (1 дюйм = 2,5 см) вблизи экватора, что может вызвать серьезные наводнения в прибрежных городах.

    При более экстремальном сценарии, когда Земля вращается на 160 км в час быстрее, экваториальные регионы могут затапливаться стремительными полярными водами.

    Ускоренное вращение сократит солнечные сутки до 22 часов, сбив циркадные ритмы и внутренние часы, которые будут перестраиваться на два часа раньше каждый день, без периода адаптации.

    Исследования указали на то, что такие изменения, как переход на летнее время, приводят к увеличению числа сердечных приступов, инсультов и ДТП, а в дальнейшем это станет происходить активнее и чаще.

    Астроном НАСА доктор Стен Оденвальд объясняет, что погодные условия станут более экстремальными при ускоренном вращении планеты, что приведет к более мощным штормам.

    «Ураганы будут вращаться быстрее и переносить больше энергии», – сказал доктор Оденвальд, так как это связано с усилением эффекта Кориолиса, силы, заставляющей штормы вращаться.

    В последние годы было много коротких дней: 19 июля 2020 года было на 1,47 миллисекунды короче обычного, а 30 июня 2022 года – на 1,59 миллисекунды. В прошлом году, 5 июля 2024 года, на Земле был зафиксирован самый короткий день с момента создания атомных часов в 1949 году, который был на 1,66 миллисекунды короче обычного.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вулканологи допустили извержения «Огненного кольца» вулканов от землетрясений.

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    3 августа 2025, 12:16 • Новости дня
    Мост в Лермонтово обрушился из-за непогоды на Кубани

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате сильных дождей и выхода из берегов реки Дефань в Лермонтово Туапсинского района обрушился мост, перекрыв проезд к нескольким улицам.

    Обрушение моста в поселке Лермонтово Туапсинского района Краснодарского края произошло из-за сильных дождей, вызвавших разлив реки Дефань, передает ТАСС.

    В результате инцидента оказались перекрыты несколько улиц, к которым теперь невозможно добраться. Сотрудники Госавтоинспекции уже находятся на месте происшествия и организуют работу по обеспечению безопасности.

    В ведомстве заявили: «В связи с обрушением моста в п. Лермонтово Туапсинского района перекрыт доступ к нескольким улицам». Водителям рекомендовано заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение автомобилей на 1414-м километре трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае перекрыто из-за схода селевых масс на проезжую часть.

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    3 августа 2025, 09:40 • Новости дня
    МЧС предупредило о возможном подходе цунами к Камчатке после землетрясения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После афтершока в акватории Тихого океана на побережье Камчатки прогнозируют приход цунами высотой до 19 сантиметров в трех муниципальных округах, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.

    Подход цунами высотой до 19 сантиметров возможен в трех районах Камчатки после афтершока, произошедшего в акватории Тихого океана, передает ТАСС. По данным ГУ МЧС России по региону, сейсмическое событие было зафиксировано в ночь на 3 августа, а интенсивность землетрясения в Петропавловске-Камчатском предварительно оценена в четыре балла.

    В официальном заявлении МЧС отмечается: «По расчетам Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, в результате землетрясения возможен подход волны цунами высотой не более 19 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 15 сантиметров – к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 3 сантиметров – к Петропавловск-Камчатскому городскому округу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петропавловске-Камчатском за сутки произошло десять ощутимых землетрясений. Ощущаемость землетрясения на Камчатке достигла 7 баллов. На Камчатке предупредили о возможном цунами.

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    4 августа 2025, 09:16 • Новости дня
    Вулканологи сообщили о термальной аномалии на Мутновском вулкане Камчатки

    Вулкан Мутновский активизировался на Камчатке

    Tекст: Мария Иванова

    На Мутновском вулкане на Камчатке зафиксирована термальная аномалия и введен желтый код опасности на фоне роста внутренней активности после мощного землетрясения.

    Термальная аномалия зафиксирована на вулкане Мутновский на Камчатке, что указывает на повышение внутренней активности, передает РИА «Новости».

    Как отмечают специалисты, «вулканологи Камчатки бьют тревогу: на Мутновском вулкане зафиксирована термальная аномалия. Это явление, свидетельствующее о повышенной внутренней активности, привело к присвоению вулкану желтого кода опасности».

    Сейсмический мониторинг осложнен из-за непрерывных афтершоков, поэтому специалисты затрудняются дать точный прогноз извержения. Посещение Мутновского вулкана сейчас крайне опасно и категорически не рекомендуется. После сильнейшего за десятилетия землетрясения 30 июля на Камчатке наблюдается рост активности сразу нескольких вулканов.

    Таким образом, первой отреагировал вулкан Авачинский, зафиксированы парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла до 300 метров. Затем активизировался Ключевской, выбросив пепловую колонну до 6 километров и начав извержение лавы. В воскресенье начал извергаться Крашенинникова, не проявлявший активности с 1400 года.

    Стихийные бедствия спровоцированы землетрясением магнитудой 8,8, которое стало самым мощным на Камчатке с 1952 года. Подземные толчки ощущались также на северных Курилах, где была объявлена угроза цунами и введен режим ЧС.

    Четыре волны цунами частично разрушили портовую инфраструктуру, однако позже сообщения и работа порта были восстановлены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на Камчатке зафиксировали первое в истории наблюдений извержение вулкана Крашенинникова. В тот же день со стороны вулкана Камбального на Камчатке отмечали гул и раскаты.

    Ранее столб пепла от извержения Ключевского вулкана на Камчатке достиг высоты 9 тыс. метров над уровнем моря.

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    4 августа 2025, 09:52 • Новости дня
    Ученые в России открыли новый способ защиты от гриппа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские ученые из СПбПУ и НИИ гриппа имени Смородинцева разработали и протестировали интерферон третьего типа, способный защищать от гриппа и других вирусных инфекций без выраженных побочных эффектов.

    Исследование опубликовано в журнале International Journal of Antimicrobial Agents, передает РИА «Новости».

    Ученые создали в лабораторных условиях рекомбинантный интерферон-лямбда и провели испытания препарата сначала на клетках человека, затем на лабораторных мышах. Препарат проявил противовирусную активность против гриппа, коронавируса и вируса лихорадки Чикунгунья.

    «Мы вводили интерферон-лямбда по профилактической схеме – за день до заражения пандемическим штаммом вируса гриппа А. Было показано, что препарат блокирует распространение вируса в легких животного, снижает потерю массы тела и летальность», – рассказал доцент СПбПУ Алексей Ложков.

    Авторы исследования подчеркнули, что интерферон третьего типа также эффективен против вторичных бактериальных инфекций, часто осложняющих течение вирусных заболеваний. Препарат планируют выпустить в виде назальных капель или спрея, пригодных для профилактического использования после контакта с заболевшим или на ранних стадиях болезни.

    Ученые подчеркнули, что использование интерферонов может быть нецелесообразно в острой фазе заболевания, особенно при высокой температуре, из-за возможного усиления воспалительных процессов.

    Ранее за одну неделю в китайской провинции Гуандун выявили почти 2,9 тыс. новых случаев лихорадки чикунгунья, большинство заболевших проживают в городе Фошань.

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    3 августа 2025, 14:41 • Новости дня
    Более 70 дворов оказались подтоплены после ливня в Краснодарском крае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате сильных дождей на Кубани уровень воды в реке Дефань поднялся, что привело к подтоплению домов в трех населенных пунктах региона.

    Как передает ТАСС, из-за сильных осадков в Краснодарском крае произошло резкое повышение уровня воды в реке Дефань в Туапсинском районе. Вследствие этого в населенных пунктах Дефановка, Молдавановка и Новомихайловский оказались подтопленными более 70 придомовых участков.

    По данным МЧС, вода проникла в 34 жилых дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кубани в Туапсинском районе началась эвакуация отдыхающих детей. В Лермонтово обрушился мост из-за непогоды на Кубани. Сильные осадки на Кубани привели к подтоплению трех поселков.

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    4 августа 2025, 14:52 • Новости дня
    Из-за ливней в Пакистане погибли почти 300 человек

    В Пакистане из-за муссонных дождей и наводнений погибли 299 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильные муссонные дожди и вызванные ими инциденты привели к многочисленным жертвам и разрушениям в нескольких провинциях Пакистана.

    По меньшей мере 299 человек, включая 140 детей, погибли, а 715 пострадали в Пакистане с 26 июня из-за сильных ливней, передает ТАСС.

    Национальное управление по чрезвычайным ситуациям страны сообщает о повреждении более 1,6 тыс. зданий, из которых более 500 полностью разрушены, и о вынужденной эвакуации более 2,8 тыс. человек. Значительный ущерб нанесен сельскому хозяйству и животноводству.

    Наиболее тяжелая ситуация отмечается в провинциях Пенджаб, Хайбер-Пахтунхва, Синд и Белуджистан. Власти Пакистана предпринимают меры для спасения людей и сокращения последствий бедствия. Уже проведено более 200 спасательных операций, развернуты временные госпитали и лагеря для оставшихся без крова граждан.

    Сезон муссонов в стране обычно длится с июня по сентябрь, принося как необходимые для сельского хозяйства осадки, так и частые наводнения. По данным метеорологов, в ближайшие дни сильные дожди сохранятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проливные дожди в Пекине привели к гибели 44 человек. В уезде Динцин на востоке Тибета оползень объемом 200 тыс. кв. метров стал причиной гибели трех человек и исчезновения еще семи. В США из-за наводнений, вызванных обильными осадками, погибли 14 человек, несколько остаются пропавшими без вести.

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    5 августа 2025, 08:05 • Новости дня
    В России создали новое покрытие для медицинских имплантатов

    В НИУ МИЭТ создали новое покрытие для медицинских имплантатов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве специалисты НИУ МИЭТ создали новое покрытие для медицинских имплантатов из коллагена и углеродных нанотрубок, имитирующее свойства сосудистого эндотелия.

    Российские ученые из НИУ МИЭТ создали композитные покрытия на базе коллагена и углеродных нанотрубок для медицинских имплантатов, контактирующих с кровью, передает РИА «Новости». Разработки направлены на снижение риска тромбообразования и летальных осложнений у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

    Как сообщила один из авторов Кристина Попович, «разработанные покрытия имитируют естественные свойства эндотелия сосудов, что позволяет снизить адсорбцию белков и активацию тромбоцитов». Кроме того, ученые применили новый микрофлюидный чип для тестирования покрытий в условиях, максимально приближенных к реальному кровотоку.

    Заместитель директора по научной работе Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ Александр Герасименко отметил, что инновационная методика тестирования материалов позволяет оценивать их поведение под действием постоянного потока жидкости с контролируемыми параметрами. Уникальная технология формирования материалов делает их подходящими для использования в имплантируемых электронных интерфейсах, предназначенных для передачи электрического заряда в восстановительных процессах организма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые создали способ быстрого выращивания картофеля. Специалисты в России доказали углеродную нейтральность природных алмазов.

    Российские ученые разработали систему идентификации спутников с земли.

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