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Давший оружие террористам из «Крокуса» предложил потерпевшим по 1 тыс. рублей
Фигурант дела о «Крокусе» Солиев предложил потерпевшим по 1 тыс. рублей
Умеджон Солиев, обвиняемый в поставке оружия для теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, заявил о готовности выплатить пострадавшим минимальную компенсацию.
Солиев предложил выплатить потерпевшим по 1 тыс. рублей, сообщила адвокат Ксения Трунова, представляющая интересы 127 пострадавших, передает ТАСС.
Обвиняемый выступил с этим предложением во время очередного заседания суда. Эта сумма, по его мнению, должна компенсировать моральный вред.
В материалах дела указывается, что Солиев использовал псевдоним Мухаммад и возглавлял структурную ячейку террористической организации в России. Ему вменяют организацию поставок оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и компонентов для взрывных устройств исполнителям теракта в «Крокусе».
Напомним, суд продлил срок содержания под стражей обвиняемых по делу о нападении в «Крокус Сити холле» до 7 января 2026 года.
Слушания по делу «Крокуса» решили проводить без участия прессы и публики из-за наличия секретных материалов.