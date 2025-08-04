Суд продлил арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Арест обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» продлили на шесть месяцев

Tекст: Денис Тельманов

Второй западный окружной военный суд продлил на шесть месяцев арест всем фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл», передает РИА «Новости». Мера пресечения в виде содержания под стражей теперь рассчитана до 7 января 2026 года.

По информации участников процесса, рассмотрение материалов дела может занять около полугода. Как уточнила представитель группы потерпевших Людмила Айвар, государственный обвинитель полагает, что слушания завершатся в течение шести месяцев.

Ранее суд определил, что заседания будут проходить регулярно, по нескольку раз в неделю. На текущей неделе слушания намечены на вторник и четверг.

Судебный процесс начался в выездном формате в здании Мосгорсуда. По ходатайству прокурора слушания вскоре были закрыты для публики для обеспечения безопасности участников.

Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие применили автоматическое оружие и подожгли зал, погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, более 600 получили травмы. На скамье подсудимых находятся 19 человек – 13 обвиняются в терроризме, остальные – в содействии террористической деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гособвинение обратилось во 2-й Западный окружной военный суд с просьбой продлить на шесть месяцев арест 19 обвиняемых по делу о теракте в «Крокус сити холл» в Красногорске.

Четверо непосредственных участников нападения заявили о полном раскаянии, а часть соучастников частично признали свою вину. Заседание по уголовному делу решили провести без участия прессы и публики из-за наличия секретных материалов.