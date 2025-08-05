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Житель Черкасс угрожал гранатой сотрудникам военкомата при задержании
В Черкассах мужчина, угрожая гранатой при проверке документов, попытался взять в заложники сотрудников военкомата, чтобы избежать мобилизации, сообщает РБК-Украина.
Житель Украины в Черкассах попытался избежать мобилизации, угрожая сотрудникам военкомата гранатой, передает ТАСС.
Мужчину остановили для проверки военно-учетных данных, после чего он достал гранату, выдернул чеку и начал угрожать подрывом. По словам очевидцев, у него также был пистолет. На место прибыли полицейские, которые вступили с ним в переговоры. В результате им удалось убедить мужчину отказаться от взрыва. В настоящее время он задержан, проводится расследование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил мужчину при проверке документов. В Раде назвали сумму, за которую можно избежать призыва в Киеве. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.