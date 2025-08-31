То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.20 комментариев
Британцы заявили об отказе защищать страну в войне
Sunday Express: Опрос показал отказ 64% жителей Британии защищать страну в войне
Большинство жителей Великобритании не готовы пойти в армию в случае военного конфликта и нападения на нее, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного Sunday Express.
Результаты опроса общественного мнения, о которых пишет Sunday Express, показали, что 64% граждан Британии не собираются вступать в вооруженные силы в случае нападения на их страну. Еще 6% опрошенных выразили неуверенность в своей готовности отправиться на военную службу в таком случае, передает ТАСС.
В каждой возрастной группе оказалось больше тех, кто не планирует идти в армию, однако среди молодежи от 18 до 34 лет отмечается больший процент желающих защищать страну в случае войны. Газета не уточнила, какое количество человек участвовало в опросе.
Депутат от оппозиционной Консервативной партии Марк Франсуа, занимающий пост теневого замминистра обороны, прокомментировал ситуацию, заявив, что ответственность за непривлекательность военной службы в стране лежит на лейбористском правительстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ отметила, что европейским политикам будет трудно убедить своих избирателей в необходимости отправки войск на Украину.