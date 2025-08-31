Sunday Express: Опрос показал отказ 64% жителей Британии защищать страну в войне

Tекст: Антон Антонов

Результаты опроса общественного мнения, о которых пишет Sunday Express, показали, что 64% граждан Британии не собираются вступать в вооруженные силы в случае нападения на их страну. Еще 6% опрошенных выразили неуверенность в своей готовности отправиться на военную службу в таком случае, передает ТАСС.

В каждой возрастной группе оказалось больше тех, кто не планирует идти в армию, однако среди молодежи от 18 до 34 лет отмечается больший процент желающих защищать страну в случае войны. Газета не уточнила, какое количество человек участвовало в опросе.

Депутат от оппозиционной Консервативной партии Марк Франсуа, занимающий пост теневого замминистра обороны, прокомментировал ситуацию, заявив, что ответственность за непривлекательность военной службы в стране лежит на лейбористском правительстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ отметила, что европейским политикам будет трудно убедить своих избирателей в необходимости отправки войск на Украину.