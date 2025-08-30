Оппозиционный экс-премьер Грузии Гахария сбежал в Германию

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

По данным телекомпании, Гахария получил от немецких властей вид на жительство.

В партии экс-премьера уклончиво комментируют эти сведения, говоря, что «в ближайшее время определится, где продолжит свою политическую деятельность бывший премьер-министр и вернется ли он в Грузию».

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Тенгиз Шарманашвили заявил, что, вероятно, Гахария «готовится к длительной эмиграции».

По словам парламентария, «Гахария много чего испортил в Грузии, а сейчас пытается навредить стране в Европе».

«Экс-премьер пытается избежать ответственности за совершенные дела», – отметил он.

Правоохранительные органы Грузии изучают ответственность Гахария по делам о возможном превышении полномочий на посту министра МВД во время разгона антироссийского митинга в Тбилиси, а также выставлении несогласованного поста на границе с Южной Осетией. Оба этих факта произошли несколько лет назад.

В феврале экс-премьера Грузии Гахария забросали яйцами по возвращении из Мюнхена.