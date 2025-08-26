У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.15 комментариев
Калининградец получил пять лет колонии за взятку сотруднику ФСБ
Суд приговорил жителя Калининграда за передачу 5 млн рублей взятки
Мужчину признали виновным в попытке дать взятку ради прекращения уголовного дела и международного розыска другого калининградца.
Суд Ленинградского района Калининграда вынес приговор жителю региона, признав его виновным в даче взятки сотруднику УФСБ, передает РИА «Новости».
Подсудимый передал пять миллионов рублей как часть взятки из общей суммы в 10 миллионов рублей для прекращения международного розыска и уголовного дела в отношении другого жителя области.
Суд квалифицировал действия осужденного по части пятой статьи 291 УК РФ, а именно как дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере.
«Приговором Ленинградского районного суда А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 миллионов рублей», – говорится в сообщении областного суда.
Мужчина признал вину, заключил досудебное соглашение и активно способствовал расследованию. К смягчающим обстоятельствам суд также отнес совершение преступления впервые, положительные характеристики, активное участие в общественной жизни, наличие заболеваний и троих несовершеннолетних детей на иждивении, а также статус многодетной матери у супруги.
Суд постановил конфисковать в доход государства предмет взятки – пять миллионов рублей. Отягчающих обстоятельств не установлено.
