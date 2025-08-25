Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».2 комментария
ФСИН разработала новый Кодекс этики федеральных госслужащих
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подготовила новый Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих, предусматривающий отказ от вознаграждений и усиление защиты традиционных ценностей.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подготовила новый Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих, передает ТАСС.
Согласно пояснительной записке, документ распространяет свое действие только на гражданских служащих ФСИН и основан на Типовом кодексе для государственных и муниципальных служащих.
В кодексе установлены нормы, обязывающие сотрудников способствовать укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и поддерживать цели государственной политики в этой области. Документ также запрещает служащим принимать подарки, денежные вознаграждения, ссуды, услуги и любую другую материальную компенсацию при исполнении должностных обязанностей.
Служащие должны воздерживаться от любых высказываний и действий дискриминационного характера, а также не размещать в личных целях в социальных сетях материалы, указывающие на их должностной статус или способные нанести ущерб их репутации и авторитету ведомства. Ожидается, что новый кодекс вступит в силу с 4 января 2026 года, заменив действующий с 2012 года документ.
