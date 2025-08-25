ФСИН разработала новый Кодекс этики федеральных госслужащих

Tекст: Вера Басилая

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подготовила новый Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих, передает ТАСС.

Согласно пояснительной записке, документ распространяет свое действие только на гражданских служащих ФСИН и основан на Типовом кодексе для государственных и муниципальных служащих.

В кодексе установлены нормы, обязывающие сотрудников способствовать укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и поддерживать цели государственной политики в этой области. Документ также запрещает служащим принимать подарки, денежные вознаграждения, ссуды, услуги и любую другую материальную компенсацию при исполнении должностных обязанностей.

Служащие должны воздерживаться от любых высказываний и действий дискриминационного характера, а также не размещать в личных целях в социальных сетях материалы, указывающие на их должностной статус или способные нанести ущерб их репутации и авторитету ведомства. Ожидается, что новый кодекс вступит в силу с 4 января 2026 года, заменив действующий с 2012 года документ.

Ранее правительство России приняло решение повысить зарплаты сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН и военным.