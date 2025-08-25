Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?10 комментариев
Исследователь О'Хэнлон назвал простой способ избавиться от арахнофобии
По словам доктора Джеймса О'Хэнлона, который написал несколько книг о пауках, ключ к тому, чтобы перестать содрогаться при их виде, – это смотреть на стулья с длинными ножками.
Это может показаться невероятным, но исследования показали, что при взгляде на объекты, похожие на насекомых, может снизиться восприимчивость к ним и сила чувств, которые испытываем. По словам эксперта, это сработает даже с колесами телеги со спицами, пишет Daily Mail.
Доктор О'Хэнлон сетует на то, что «общая жуткость» восприятия паукообразных «прочно укоренилась в нашей коллективной психике». В интервью журналу BBC Wildlife он объяснил, что позитивные образы пауков в поп-культуре замылены «ужасающими образами» в фантастических сериалах, таких как «Гарри Поттер» и «Властелин колец».
Но, отмечает он, хорошая новость в том, что истории – это просто истории и даже серьезный страх перед пауками очень слабо овладевает сознанием.
«Клинически значимая арахнофобия относительно легко поддается лечению профессионалами с помощью стандартной экспозиционной терапии. Исследования показывают, что воздействие предметов, внешне похожих на пауков, таких как стулья с длинными ножками или спицы колеса повозки, в какой–то мере снижает нашу чувствительность к настоящим паукам», – пояснил он.
О'Хэнлон отметил, что приложения виртуальной и дополненной реальности позволяют людям лечить арахнофобию, даже не сталкиваясь лицом к лицу с настоящим пауком. Но как профессиональный любитель пауков, много путешествовавший по миру, изучая их, О'Хэнлон считает, что арахнофобия не должна быть бременем для людей и «усугубляться несправедливыми городскими мифами о безвредных пауках».
«Если бы мы захотели, мы могли бы изменить наше отношение к паукам, и это начинается с историй, которые мы рассказываем сами себе. Я считаю позором то, что общее неприятие пауков прочно укоренилось в нашей коллективной психике. Тем более, что это лишь малая часть того, что делает пауков интересными», – резюмировал он.
