NYT: Донбасс стал ключом к переговорам по Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Детали перспектив мирных переговоров по Донбассу раскрывает The New York Times. По данным издания, на недавней встрече в Вашингтоне Дональд Трамп наглядно показал карту Украины, где территория Донбасса, занятая Россией, была выделена красным. «Украина должна пойти на сделку ради мира, иначе рискует потерять больше», – заявил Трамп, подчеркивая необходимость компромисса.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что для него и многих украинцев Донбасс – не просто земля, а часть истории семьи: его дед воевал за освобождение этих городов во время Второй мировой войны. «Многие такие семьи сражались за освобождение Донбасса, многие погибли и были ранены. Это особенно болезненный момент для нашей истории и нашей жизни. Не так просто, как может показаться», – сказал Зеленский после возвращения в Киев.

Сейчас Россия штурмует последние 6,5 тыс. кв. км Донбасса, остающиеся под контролем Киева, где проживает более 200 тыс. человек. Владимир Путин требует, чтобы Украина полностью отказалась от Донбасса, включая крупные города – Краматорск и Славянск. По мнению западных экспертов, Москва продолжает использовать Донбасс как инструмент давления: ранее Россия поддерживала регион, а теперь настаивает на передаче всех территорий, чтобы осложнить для Украины путь в западные структуры.

Как пишет издание, «большинство украинцев выступают против каких-либо территориальных уступок», и Конституция страны запрещает передачу земли. Зеленский избегает прямого ответа о возможности уступить территории, говоря, что обсуждать это готов только с Путиным лично. Эксперты считают, что уступки возможны лишь при гарантии безопасности со стороны США и Европы, но формата таких гарантий пока нет.

Трамп предлагает идею «обмена территориями», при которой Россия могла бы вернуть Украине небольшие участки на северо-востоке в обмен на Донбасс, однако украинские власти скептичны: утрата региона, по их мнению, даст России плацдарм для будущих атак. Тем временем в США и Европе обсуждают, возможно ли обеспечить Украине защиту без членства в НАТО, но Москва, начав спецоперацию на Украине во многом именно из-за стремления Киева к альянсу, вряд ли согласится на такие условия. По мнению аналитиков, в ближайшее время существенного прорыва в переговорах ожидать не стоит – «скорее, будут новые бои, чем мирное соглашение».

