Мужчина погиб и подросток ранен после подрыва на мопеде в Брянской области

Tекст: Ирма Каплан

«В селе Кирилловка Климовского района мопед с двумя мирными жителями наехал на сброшенное с украинского дрона взрывное устройство. В результате трагедии, к сожалению, мужчина погиб на месте. Второй пассажир мотоцикла – подросток 2008 года рождения получил серьезные минно-взрывные ранения ног. Парень доставлен в районную больницу», – сказано в посте.

Губернатор выразил родным погибшего глубокие соболезнования и пообещал оказать всю необходимую поддержку и материальную помощь.

Напомним, в ночь на воскресенье губернатор Богомаз сообщил, что над Брянской областью силами ПВО подавлен 21 дрон ВСУ.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 22 августа началось возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Брянской области после удара украинского дрона и РСЗО HIMARS, а днем ранее в Севском районе украинские дроны атаковали гражданский автомобиль, в результате чего пострадали два мирных жителя.