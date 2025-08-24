До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.2 комментария
Над Брянской областью уничтожен 21 украинский дрон
По словам губернатора региона Александра Богомаза, над Брянской областью силами ПВО подавлен 21 дрон ВСУ.
«Двадцать один беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен подразделениям ПВО Министерства обороны России над территорией Брянской области. Пострадавших и разрушений нет», – сообщил губернатор региона Александр Богомаз в ночь на воскресенье.
Он уточнил, сто на местах падения обломков БПЛА работают оперативные и экстренные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.
Минобороны сообщило о ликвидации 57 дронов над 12-ю регионами России за 6,5 часов вечером субботы.