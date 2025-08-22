Генсек НАТО пообещал усилить ВСУ после окончания конфликта на Украине

Генсек НАТО Рютте пообещал Украине гарантии безопасности через усиление ВСУ

Tекст: Вера Басилая

На пресс-конференции в Киеве генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что США и НАТО будут участвовать в предоставлении Украине так называемых гарантий безопасности, передает ТАСС.

Он отметил, что эти гарантии станут «второй линией обороны», а главным приоритетом назвал усиление украинских вооруженных сил после окончания конфликта.

По словам Рютте, НАТО уже активно принимает участие в поддержке Украины во время нынешнего конфликта. Он подчеркнул, что после заключения мирного соглашения альянс намерен содействовать дальнейшему развитию украинской армии, чтобы обеспечить ее готовность к будущим вызовам, передает РИА «Новости».

В ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским Рютте заявил, что создание послевоенных украинских сил станет важным шагом, в котором НАТО также будет играть ключевую роль.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры обсуждают вариант предоставления Украине гарантий безопасности по формуле «НАТО-лайт».

Западные государства рассматривают вероятность размещения своих военных на Украине после завершения боевых действий без согласия России.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.