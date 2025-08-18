Названа стоимость подаренного Путиным жителю Аляски мотоцикла «Урал»

Подаренный Путиным жителю Аляски мотоцикл «Урал» оценили в сумму от 2 млн рублей

Цены на мотоцикл «Урал» Gear Up, который президент России Владимир Путин подарил жителю Аляски Марку Уоррену, варьируются от 2 до 2,5 млн рублей, передает ТАСС.

Гендиректор московского представительства Ирбитского мотоциклетного завода Денис Кузнецов пояснил, что стоимость зависит от комплектации, а сам мотоцикл собирается индивидуально, с более чем 285 цветовыми решениями.

По словам Кузнецова, модель Gear Up особенно востребована в США: «И до СВО, и сейчас идут продажи, клиенты там ждут эти мотоциклы, потому что это единственные мотоциклы в мире, наверное, которые производятся, во-первых, с приводом на коляску, во-вторых, целиком из металла». Он отметил, что такой подход к производству уже почти не встречается из-за сложности и стоимости.

Мотоцикл был куплен всего за день до саммита, добавил Кузнецов. «Нет, не знали, куда и к кому повезут мотоцикл. Для нас это тоже было удивлением, что мотоцикл попал на Аляску. Это просто рядовая покупка. Достаточно срочная, но рядовая», – поделился он. Завод ежегодно продает около 200 таких мотоциклов – продукт остается нишевым, рассчитанным на настоящих энтузиастов.

Менеджер отдела мототехники «Мегамото» Дмитрий Корнеев подчеркнул, что Gear Up – единственный в мире полноприводный мотоцикл с коляской, предназначенный для бездорожья и длительных путешествий, способный конкурировать с квадроциклами. Уникальная конструкция позволяет использовать его для поездок в отдаленные места и перевозки большого количества снаряжения.

Ранее ВГТРК сообщала, что у Уоррена возникли проблемы с поиском запчастей для старого «Урала» из-за антироссийских санкций. После выхода сюжета российские дипломаты передали ему новый мотоцикл от Путина.

