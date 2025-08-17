Координатор подполья Лебедев сообщил об ударе по боевикам «Азова» на Украине

Tекст: Вера Басилая

По подразделению «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) в Харьковской области был нанесен удар, передает РИА «Новости». Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что атака была направлена именно по позициям этого формирования.

ВС России поразили склады боеприпасов и места хранения дронов ВСУ.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России с 9 по 15 августа нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.