Аэропорты Казани и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения полетов
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорты Казань, Нижний Новогород (Стригино): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Ранее, около трех часов в ночь на воскресенье губернатор Воронежской области Гусев сообщал о том, что в Острогожском и Лискинском районах объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.
Утром стало известно, что несколько поездов задержаны из-за повреждения ЛЭП дроном на ж/д станции в Воронежской области.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны доложило, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России были разгромлены склады боеприпасов, военно-технического имущества и места хранения БПЛА дальнего действия ВСУ.