    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть II
    Политолог оценил заявление ЕС после саммита на Аляске
    Дипломат рассказал о значении оказанных Трампом Путину почестей
    Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске
    Путин: Разговор на Аляске приближает к нужным решениям
    Дмитриев двумя словами прокомментировал итоги встречи Путина и Трампа
    СМИ: В Анкоридже нашли документы Госдепа США по встрече лидеров
    Дочь Келлога возмутилась приемом Путина на Аляске
    Водка в подарок журналисту порадовала американскую конгрессвумен
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Аляска прошла без блицкрига и разрыва

    Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина еще не скоро придет в себя

    Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.

    38 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    8 комментариев
    17 августа 2025, 04:41 • Новости дня

    WP узнала, что актер Том Круз отказался от награды центра Кеннеди из рук Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп 13 августа объявил имена лауреатов 48-й церемонии вручения наград Центра Кеннеди, он же сам проведет церемонию награждения и активно участвовал в отборе номинантов, среди которых оказался актер Том Круз.

    Выступая в Зале Наций в среду Дональд Трамп назвал имена лауреатов награды Центра Кеннеди 2025 года, представив пять портретов, задрапированных бархатом, пишет Washington Post (WP).

    Прежде чем назвать имена лауреатов, Трамп заявил, что всегда хотел получить награду сам, но «так и не смог ее получить».

    Это были глэм-метал группа Kiss, звезда Бродвея и Вест-Энда Майкл Кроуфорд, легенда кантри-музыки Джордж Стрейт, актер Сильвестр Сталлоне и певица Глория Гейнор.

    «Актеру Тому Крузу предлагали награду, но он отказался из-за несовпадения графиков», – сообщили WP несколько нынешних и бывших сотрудников Центра Кеннеди.

    Представитель Круза отказался от комментариев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за прыжки с парашютом в фильме «Миссия невыполнима».

    16 августа 2025, 10:03 • Новости дня
    Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске
    Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске
    @ : Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале перечислил несколько выводов из встречи глав российского и американского государств.

    Во-первых, диалог двух лидеров позволил восстановить полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне, в котором нет ультиматумов и угроз.

    Во-вторых, Путин лично изложил Трампу условия завершения конфликта на Украине, добавил Медведев.

    В-третьих, трехчасовой разговор завершился тем, что глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию, указал зампред СБ.

    Также встреча показала, что переговоры могут проходить без предварительных условий и одновременно с продолжением спецоперации.

    Главным выводом Медведев назвал то, что «обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин указывал на скорую возможность завершить конфликт на Украине.

    Путин и Трамп беседовали два часа без перерыва на ланч.

    Глава российского государства отметил стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    Комментарии (12)
    16 августа 2025, 21:20 • Новости дня
    Зеленский заявил Трампу о невозможности вывода ВСУ из Донбасса

    Reuters: Зеленский отказался вывести украинские войска из Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил президенту США Дональду Трампу, что вывод украинских войск из Донбасса невозможен, сообщило агентство Reuters.

    Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что данная позиция была озвучена Зеленским в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС. Беседа между лидерами стран длилась около полутора часов и состоялась после встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске.

    В ходе разговора Трамп проинформировал Зеленского об итогах саммита и передал, что российская сторона якобы предложила «заморозить линию фронта» при условии полного вывода украинских войск из ДНР и ЛНР. В ответ Зеленский, по данным источников Reuters, заявил, что это невозможно.. В другом материале Reuters уточняется, что Зеленский отклонил это требование.

    Издание The Washington Post отметило, что последовавший разговор Трампа с Зеленским и европейскими лидерами по итогам их личной беседы отличался большей напряженностью по сравнению с консультациями перед саммитом.

    Ранее президент США Дональд Трамп предложил европейским лидерам план мира, предусматривающий признание всего Донбасса частью России.

    Трамп заявил, что его приоритетом является не временное прекращение огня, а полное мирное соглашение по Украине.

    Трамп обсудил с лидерами ЕС вариант предоставления Украине гарантий безопасности по примеру коллективной обороны НАТО, но без участия самого альянса.

    В МИД России отметили, что территориальное устройство страны закреплено в Конституции.

    Комментарии (11)
    16 августа 2025, 16:18 • Видео
    Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

    Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 15:52 • Новости дня
    Шварценеггер назвал Трампа «мальчиком-фанатом» Путина
    Шварценеггер назвал Трампа «мальчиком-фанатом» Путина
    @ IMAGO/Martin Juen/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступил с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа после его встречи с президентом России Владимиром Путиным, назвав его «мальчиком-фанатом» (fanboy) российского лидера.

    Пресс-конференция Трампа после беседы с Путиным была «позорной», заявил артист, передает «Царьград».

    Шварценеггер добавил, что американский лидер вел себя «как тряпка», как «мальчик-фанат» (fanboy).

    «Я уже спрашивал себя: «Когда он попросит у него автограф или сделает с ним селфи?», – указал актер.

    По мнению артиста, Трамп якобы «продал» разведку США, судебную систему и вообще все Соединенные Штаты.

    Ранее испанская газета El Pais отмечала, что Трамп ни к одному из своих коллег по всему миру не проявлял столько уважения, как к российскому президенту Владимиру Путину во время его визита на Аляску.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев указывал, что переговоры президентов России и США позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов и угроз.

    В январе Шварценеггер заявлял, что не собирается покидать Соединенные Штаты из-за победы Дональда Трампа на выборах.

    Комментарии (32)
    16 августа 2025, 14:35 • Новости дня
    Эксперт объяснил лихорадочную реакцию ЕС на саммит Россия-США

    Политолог Ткаченко объяснил лихорадочную реакцию ЕС на саммит Россия-США

    Эксперт объяснил лихорадочную реакцию ЕС на саммит Россия-США
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Странам ЕС становится все труднее выработать единую консолидированную позицию по Украине. Их лихорадочная реакция на саммит Россия-США лишь доказывает потерю субъектности Брюсселем. В этой ситуации офис Зеленского и его европейские кураторы могут пойти на провокации с человеческими жертвами, чтобы сорвать мирный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Евросоюз выразил готовность усилить давление на Москву.

    «Сам факт переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал знаковой информационной и дипломатической победой над Киевом и его европейскими спонсорами. Лидеров стран ЕС не позвали на этот саммит и вообще демонстративно держали на дистанции», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Стало еще более очевидным, что субъектность Брюсселя резко падает. Конфликт, поддерживаемый Европой и раскалывающей ЕС, обсуждают без участия европейцев. И это видит весь мир. Более того, саммит Россия-США, по сути, усилил раскол и перенес украинский кризис – в его политическом выражении – внутрь самого Евросоюза», – продолжил аналитик.

    По его прогнозам, Европа и Киев приложат максимум усилий для того, чтобы дискредитировать результаты саммита на Аляске – хотя бы в информационном пространстве. «При этом солидной части еврочиновников уже понятно, что попытка вытолкнуть Россию в изгои окончательно провалилась», – подчеркнул собеседник.

    Также он напомнил, что после саммита Россия-США была созвана экстренная встреча COREPER – комитета постпредов стран ЕС, играющего важную роль в процессе принятия решений руководством Евросоюза. «Это не еврочиновники, а люди, которые выражают национальные интересы своих стран, заседая в Брюсселе. И то, что они не дали никакой сущностной оценки происходящему, говорит о многом», – указал спикер.

    «Странам ЕС становится все труднее выработать единую консолидированную позицию по Украине, России и США. Их лихорадочная реакция на встречу Путина и Трампа объяснима. В Брюсселе понимают, что Евросоюз в таком виде не будет интересен никому в мире – ни стратегически, не экономически», – детализировал эксперт.

    Собеседник отметил, что Путин на встрече обозначил угрозу мирному урегулированию – это провокации Киева и его европейских спонсоров. «Судя по всему, ЕС и Украина остаются на обочине дипломатического процесса, а их планы рассыпаются на глазах. В этих условиях офис Зеленского и его кураторы могут пойти на новые провокации, вроде взрыва на гражданском объекте в Сумах. При этом диверсии станут выпадом в сторону как Москвы, так и Вашингтона», – заметил он.

    Ранее стало известно, что страны Евросоюза заявили о готовности продолжать давление на Россию и ужесточать санкции, «пока не будет достигнут справедливый и прочный мир». Об этом говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании, пишет ТАСС.

    Также объявлено, что лидеры институтов ЕС, ведущих стран сообщества и Великобритании отказываются от ограничений на поставки оружия Киеву и выступают против остановки интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что после встречи России и США открываются пути для урегулирования украинского кризиса.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему саммит на Аляске приближает мир на Украине.

    Комментарии (3)
    16 августа 2025, 10:29 • Новости дня
    Экстренная встреча послов ЕС началась после саммита на Аляске
    Экстренная встреча послов ЕС началась после саммита на Аляске
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Послы 27 стран Евросоюза организовали в Брюсселе экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил дипломатический источник.

    В субботу утром в Брюсселе стартовало экстренное заседание Комитета постоянных представителей ЕС («Корепер»), сказал собеседник ТАСС.

    Отмечается, что комитет занимается подготовкой всех решений для Совета Евросоюза.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков указывал, что конкретной даты для следующей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что по итогу саммита на Аляске обе стороны возложили ответственность за достижение будущих результатов по украинскому урегулированию на Киев и Европу.

    Комментарии (9)
    16 августа 2025, 22:26 • Новости дня
    Axios назвал дату планирования Трампом встречи России и Украины на высшем уровне

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Вашингтоне, заявили источники портала Axios, сообщившие, что глава Белого дома уже планирует встречу на высшем уровне между Москвой и Киевом.

    «По словам источников, в ходе телефонного разговора после саммита Трамп также заявил европейским лидерам, что хочет организовать трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу. Однако, судя по условиям Путина, серьезный прорыв представляется маловероятным. По словам источников, Трамп также пригласил европейских лидеров принять участие в совещании в Белом доме, которое состоится в понедельник», – пишет портал Axios.

    Источник издание добавил, что российский лидер действительно готов обсудить гарантии безопасности для Украины, однако он упомянул Китай как одного из возможных гарантов.

    «Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит «как можно скорее», уже 22 августа. Путин публично не высказывался о возможности такой встречи», – сообщили Axios информаторы.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС президент США Дональд Трамп подчеркнул, что полное мирное соглашение по Украине является приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    По итогам встречи на Аляске Дональд Трамп отметил наличие множества договоренностей с Владимиром Путиным, но отказался называть их сделкой.

    Владимир Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    Комментарии (33)
    16 августа 2025, 13:08 • Новости дня
    Евросоюз выступил с заявлением после саммита на Аляске

    Евросоюз: Мы готовы продолжать давить на Россию

    Евросоюз выступил с заявлением после саммита на Аляске
    @ Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросоюз выступил с заявлением после саммита лидеров России и США, в нем он объявил о готовности продолжения давления на российскую сторону.

    Совместное заявление сделали главы Еврокомиссии и Евросовета, лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Британии, передает ТАСС.

    «Пока убийства на Украине продолжаются, мы готовы оказывать давление на Россию. Мы продолжим усиливать санкции и расширять экономические меры», – говорится в документе.

    Это давление необходимо, чтобы подорвать военную экономику России, и чтобы достичь «справедливого и прочного мира», заключили авторы заявления.

    Напомним, послы 27 стран Евросоюза провели в Брюсселе экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. После этого лидеры европейских стран начали подготовку совместного заявления.

    Комментарии (11)
    16 августа 2025, 09:54 • Новости дня
    Трамп назвал Россию и Китай «естественными врагами»

    Трамп заявил о сближении России и Китая из-за политики Байдена

    Трамп назвал Россию и Китай «естественными врагами»
    @ Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает Россию и Китай историческими противниками и обвинил бывшего главу Белого дома Джо Байдена в укреплении связей Москвы и Пекина.

    Дональд Трамп в интервью каналу Fox News назвал Россию и США «естественными врагами», передает РБК. По его словам, экс-президент Джо Байден совершил «немыслимое», подтолкнув Россию и Китай к сближению.

    «Это последнее, что нужно было делать. Россия и Китай – естественные враги», – указал он.

    Россия обладает обширной территорией, а Китай – значительным населением, которому требуются новые земли. По мнению Трампа, исторический опыт подтверждает, что сближение двух стран опасно для США.

    Трамп отметил, что сближение России и Китая стало возможным и благодаря политике Барака Обамы. Он заверил, что во время его президентства таких процессов не происходило. Республиканец выразил сомнение, что альянс Москвы и Пекина будет прочным, отметив наличие «естественного трения» между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявлял о скорой возможности завершить конфликт на Украине. Длительность переговоров Путина и Трампа на Аляске составила два часа, политики не прерывались на ланч. Глава российского государства отметил стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    Ранее Пекин выразил поддержку контактам между Москвой и Вашингтоном, отметив важность диалога для политического урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (11)
    16 августа 2025, 10:17 • Новости дня
    El Pais: Ни к кому Трамп не проявлял столько почтительности, как к Путину
    El Pais: Ни к кому Трамп не проявлял столько почтительности, как к Путину
    @ Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский лидер Дональд Трамп ни к одному из своих коллег по всему миру не проявлял столько уважения, как к российскому президенту Владимиру Путину, пишет испанская газета El Pais.

    Оценка мировых политиков со стороны Трампа измеряется уровнем почтительности, пишет El Pais, передает ТАСС.

    Ни к кому из мировых лидеров Трамп не проявлял столько почтительности в ходе своего президентского срока, сколько он проявил ее к Путину.

    Китай выразил поддержку контактам между Россией и США и указал на важность диалога для политического урегулирования ситуации на Украине.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что переговоры президентов России и США позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов и угроз.

    В Индии заявили, что переговоры Путина и Трампа ознаменовали завершение изоляции России.

    Комментарии (5)
    16 августа 2025, 11:03 • Новости дня
    Times: Трамп может сделать Зеленского козлом отпущения
    Times: Трамп может сделать Зеленского козлом отпущения
    @ Jim LoScalzo/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Владимир Зеленский может оказаться в роли козла отпущения в случае провала переговоров по украинскому урегулированию, пишет британская газета Times.

    Президент США Дональд Трамп в случае неудачи американских усилий по урегулированию украинского конфликта может обвинить Зеленского в провале, пишет Times, передает ТАСС.

    Такой вывод был сделан на основе высказываний Трампа о том, что дальнейший прогресс в переговорах по соглашению зависит от позиции Зеленского.

    На итоговой пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита на Аляске Трамп подчеркнул, что между Россией и США достигнуто согласие по большинству пунктов, но по одному «наиболее важному» вопросу стороны еще не договорились.

    По мнению издания, речь идет о запрете на вступление Украины в НАТО, а также возможном требовании, чтобы Зеленский покинул пост президента или Киев отказался от стремления вступить в ЕС.

    В интервью телеканалу Fox News после саммита Трамп уточнил, что ключевыми вопросами переговоров стали обмен территориями и не связанные с НАТО гарантии безопасности для Украины.

    Ранее Трамп заявлял о множестве договоренностей с Путиным по ряду вопросов, но не стал называть их сделкой. Зеленский сообщил, что вскоре встретится с американским лидером.

    Между тем в Европе началось экстренное заседание послов ЕС по случаю саммита России и США на Аляске.

    Комментарии (5)
    16 августа 2025, 14:38 • Новости дня
    CNN: Трамп обсуждал с лидерами ЕС альтернативу пятой статьи НАТО для Украины
    CNN: Трамп обсуждал с лидерами ЕС альтернативу пятой статьи НАТО для Украины
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с лидерами Европейского союза поднял тему новых гарантий безопасности для Украины, сообщил источник.

    Трамп якобы обсуждал с руководителями стран Европейского союза идею создания системы гарантий безопасности для Украины, аналогичной пятой статье устава НАТО, сообщил собеседник CNN, передает ТАСС.

    Отмечается, что такие гарантии могут быть реализованы только при поддержке США и стран Евросоюза и после достижения мирного соглашения, однако формальное участие самой НАТО в этих гарантиях не предполагается.

    Детали инициативы и возможный механизм реализации остаются неизвестными. Не уточняется также, готов ли Евросоюз поддержать данное предложение.

    Пятая статья устава НАТО подразумевает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран блока рассматривается как нападение на весь альянс.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп, выступая в поддержку полноценного мира на украинской территории вместо перемирия, отклонил условия ЕС, который предлагал установить режим прекращения огня.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 09:20 • Новости дня
    Эксперт дал совет Зеленскому после саммита на Аляске

    Колумбийский эксперт Керриган дал совет Зеленскому после саммита на Аляске

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уход с поста президента Украины Владимира Зеленского будет иметь смысл после саммита России и США на Аляске, заявил эксперт по международной политике колумбийского Университета Экстернадо Давид Маурисио Кастрильон Керриган.

    Уход Зеленского после проведенного на Аляске саммита России и США был бы ожидаем и логичен для всех сторон конфликта, сказал Керриган РИА «Новости».

    По мнению эксперта, новый руководитель Украины смог бы взять на себя обязательства по принятию условий мира, которые были бы неприемлемы для нынешнего президента.

    Керриган отметил, что Украине все сложнее справляться с военными задачами из-за снижения международной поддержки.

    «Неудивительно, если в результате этих встреч Зеленский уйдет с поста, чтобы другая фигура возглавила Украину и с новым имиджем смогла принять условия, которые сегодня были бы для него неприемлемыми», – пояснил он.

    Политолог добавил, что для Зеленского перемена курса крайне затруднительна, поскольку его лидерство базировалось на идее победы в конфликте. Однако, по его словам, «поражение в конфликте может обойтись дороже, чем согласие на переговоры с учетом реалий на земле».

    Эксперт также связал прошедший саммит с изменением подхода США к конфликту. Он подчеркнул, что встреча в Анкоридже сигнализирует европейским странам о серьезности намерений США по достижению мира на Украине и переходе к прагматике вместо идеологизированных подходов периода Байдена.

    Ранее президент США Дональд Трамп называл Зеленского решающим звеном для заключения сделки по Украине.

    Напомним, беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа длилась более двух часов без перерыва на ланч. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 17:49 • Новости дня
    WSJ: Трамп пообещал ЕС предоставить гарантии безопасности Украине

    WSJ: Трамп выразил ЕС готовность предоставить гарантии безопасности Украине

    WSJ: Трамп пообещал ЕС предоставить гарантии безопасности Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, сообщает The Wall Street Journal.

    Издание пишет, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с лидерами европейских стран выразил готовность предоставить Украине прямые гарантии безопасности, передает РИА «Новости».

    Разговор состоялся с борта президентского самолета США.

    Трамп, по данным издания, заявил: «Я более чем когда-либо готов к тому, чтобы США предоставили прямые гарантии безопасности Украине». Источники заявляют, что это заявление прозвучало на фоне обсуждения возможных путей урегулирования конфликта на Украине.

    Кроме того, после встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске в пятницу, Трамп отметил, что дальнейшее достижение соглашения по Украине зависит от позиции Владимира Зеленского и европейских стран.

    Ранее Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа новые гарантии безопасности для Украины.

    Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами обсудил возможность предоставления Украине гарантий безопасности по принципу коллективной обороны НАТО, но без участия альянса.

    Президент России Владимир Путин после переговоров с Трампом на Аляске согласился с доводами американского президента о необходимости обеспечить безопасность Украины.

    Комментарии (5)
    16 августа 2025, 12:25 • Новости дня
    Трамп назвал саммит с Россией на Аляске крайне успешным
    Трамп назвал саммит с Россией на Аляске крайне успешным
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп прокомментировал результаты встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, отметив конструктивный настрой сторон и обсуждение украинского вопроса.

    Трамп назвал переговоры с Путиным отличными и крайне результативными, передает ТАСС.

    Также у него прошел содержательный разговор с Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров, включая генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

    В ходе диалога, по словам Трампа, все участники согласились, что для завершения конфликта на Украине необходима выработка прямого мирного соглашения, а не временного прекращения огня.

    Американский лидер отметил, что контакты с руководством России и другими странами способствуют поиску компромиссов, однако ни одна сторона не готова поддержать только формальное перемирие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Путиным посвятил около получаса беседе с Владимиром Зеленским, прежде чем к разговору присоединились лидеры ЕС и НАТО.

    Ранее Трамп заявлял о множестве договоренностей с Путиным по ряду вопросов, но не стал называть их сделкой.

    Комментарии (6)
    16 августа 2025, 23:58 • Новости дня
    Fox News опубликовал письмо Меланьи Трамп к Владимиру Путину

    Tекст: Ирма Каплан

    На саммите на Аляске президент США Дональд Трамп передал своему российскому коллеге Владимиру Путину письмо супруги Меланьи, которое телеканал Fox News выложил в открытый доступ.

    В письме супруги президента США Меланьи Трамп к Владимиру Путину содержится призыв к волевому решению остановить украинский конфликт ради будущих поколений.

    «Каждый ребенок разделяет одни и те же скрытые мечты: о любви, возможностях и безопасности, где бы он ни родился – в сельской местности или центре роскошного города. Наша обязанность как родителей – оправдывать надежды будущего поколения. Как родители мы обязаны взращивать надежды следующего поколения. Как лидеры мы ответственны за сохранение будущего детей», – сказано в письме, представленном Fox News.

    Первая леди США пытается убедить российского лидера в том, что каждое поколение начинает свой чистый и незамутненный путь с веры в лучшее, и это выше географии, правительств и идеологий, однако некоторым из них приходится труднее.

    «В нынешнем мире некоторые дети вынуждены сдерживать тихий смех, чтобы тьма их не поглотила – такой молчаливый вызов силам, которые могут лишить их будущего. Господин Путин, вы один способны вернуть им способность звонко смеяться», – написала госпожа Трамп.

    В завершение послания она убеждает президента России в том, что настало время одним росчерком пера послужить не только своей стране, но и всему человечеству. Меланья Трамп считает, что реализовать такую смелую идею, выходящую за пределы человеческих разногласий, под силу именно Владимиру Путину.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске передал ему письмо от своей супруги Меланьи.

    Москва неоднократно заявляла, что защищает уязвимых детей от военных действий, а помощник президента России и глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский указал на политический пиар вокруг возвращения детей.

    Так, в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле выяснилось, что часть украинских детей из представленного Киевом списка никогда не бывали на территории России, а 50 фамилий – взрослые люди.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Запада о возвращении украинских детей русофобией.

    Комментарии (2)
    Эксперт объяснил, почему Трамп назвал Россию и Китай «естественными врагами»
    Экс-разведчик Риттер: Встреча на Аляске изменила условия решения конфликта
    Зеленский заявил Трампу о невозможности вывода ВСУ из Донбасса
    Захарова посоветовала «коалиции желающих» взять на встречу «ложечки и салфетки»
    Шварценеггер назвал Трампа «мальчиком-фанатом» Путина
    Экс-посол Британии назвал истерику СМИ подтверждением успеха саммита на Аляске
    При крушении самолета «Антонов» в Конго погибли шесть человек

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Аляска вызвала политическую лихорадку в Европе

    Прошедший на Аляске саммит Россия-США продемонстрировал взаимное уважение двух сверхдержав и вызвал панику в Евросоюзе и Киева. В итоге ЕС даже не смог принять общее заявление по саммиту, ограничившись обещаниями «продолжать давить» на Россию. Эксперты отмечают, что лихорадочная реакция на историческую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа доказывает растерянность Брюсселя. Подробности

    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть II

    Коллективный подвиг камчатских врачей, описанный в предыдущем репортаже газеты ВЗГЛЯД, – далеко не единственное, чем может и должно запомниться сильнейшее землетрясение в Петропавловске-Камчатском и его окрестностях. Самообладание популярной радиоведущей. Мужество воспитательниц детсадов. И, разумеется, выявленные стихией проблемы, которые требуют срочного решения – как на краевом, так и на федеральном уровне. Подробности

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    • Встреча на Аляске. Чего ждать?

      Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

