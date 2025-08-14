Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.5 комментариев
В России впервые за 15 лет сократилось число нарушений ПДД
В стране в первый раз за больше, чем десятилетие, снизилось число зафиксированных нарушений правил дорожного движения, в первой половине 2025 года зарегистрировали на 7,5% меньше нарушений ПДД, чем за аналогичный период 2024 года.
За шесть месяцев 2025 года было возбуждено 106,2 млн дел об административных правонарушениях, что на 7,5% меньше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику МВД.
Это стало первым снижением числа нарушений ПДД за последние 15 лет.
В отдельных регионах, по данным fedstat.ru, число нарушений снизилось сильнее, чем по всей стране, например в Тамбовской, Самарской и Нижегородской областях. В то же время в Удмуртии, Липецкой области и Пермском крае зафиксирован рост числа нарушений. МВД предоставило подробности только по пьяным водителям и отказавшимся от освидетельствования: количество таких случаев сократилось на 2,7% и 1,9% соответственно.
Эксперты связывают снижение числа нарушений с увеличением штрафов, уменьшением скидки за быструю оплату и отключением части дорожных камер. Представители группы компаний «Урбантех» отмечают влияние новых правил установки камер и сокращения числа комплексов, что также снизило количество штрафов.
«Более строгие санкции оказали психологическое воздействие на водителей, заставив их быть более дисциплинированными. Однако со временем водители могут адаптироваться даже к высоким штрафам», – заявили там.
В Московской области после ужесточения штрафов число нарушений снизилось на 32% по сравнению с прошлым апрелем. В московском ЦОДД сообщили о снижении числа нарушений, зафиксированных камерами, на 7%, несмотря на рост некоторых видов правонарушений из-за появления новых комплексов фиксации.
Член общественного совета при Минтрансе Вадим Мельников отметил влияние системной профилактики, регулирования законодательства и национальных проектов на снижение нарушений и аварийности.
Ранее в МВД сообщали, что мужчины-водители чаще участвуют в авариях с тяжкими последствиями, чем женщины, это происходит из-за склонности к рискованному вождению и большему времени за рулем.
До этого в России утвердили новый ГОСТ, который обновляет дизайн дорожных знаков и вводит новые, включая знаки для электромобилей и велосипедных зон. Новый стандарт станет обязательным с 2026 года, однако регионы могут начать применять его уже сейчас.