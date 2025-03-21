Госавтоинспекция выявила склонность мужчин к рискованному вождению

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчины-водители значительно чаще, чем женщины, становятся участниками ДТП с тяжкими последствиями. Один из факторов, объясняющих это, заключается в том, что мужчины проводят больше времени за рулем из-за профессиональной деятельности, указала Волк в своем Telegram-канале.

Кроме того, мужчины склонны к рискованному стилю вождения, включая резкие маневры и превышение скорости. Участие в авариях также связано с управлением мотоциклами, где вероятность смертельного исхода выше, и вождением в состоянии опьянения, что значительно снижает реакцию и способность принимать решения.

В 2024 году в ДТП погибло 633 мужчины в возрасте 30-34 года, 735 в возрасте 35-39 лет, 714 в возрасте 40-44 года и 690 в возрасте 45-50 лет. Хотя среди более взрослых мужчин количество погибших снижается, оно все равно превышает количество погибших женщин.

Женщины-водители демонстрируют меньшую склонность к нарушению ПДД и рискованному поведению, на это указывает более низкая статистика смертности. Однако они чаще совершают ошибки при маневрах и медленнее реагируют на изменения дорожной ситуации, особенно в сложных погодных условиях.

Ранее в России утвердили новый ГОСТ, который обновляет дизайн дорожных знаков и вводит новые, включая знаки для электромобилей и велосипедных зон. Новый стандарт станет обязательным с 2026 года, однако регионы могут начать применять его уже сейчас.