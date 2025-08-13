Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.7 комментариев
Стало известно о надвигающемся рекордном паводке на Аляске
Alaska Beacon сообщил о начале паводка в Джуно на Аляске из-за таяния ледника
В Джуно, столице Аляски, из-за ускоренного таяния ледника Менденхолл начинается паводок, уровень воды может превысить пять метров и привести к рекордному ущербу, пишут местные СМИ.
Паводок, вызванный таянием ледника Менденхолл, начинается в Джуно, столице Аляски, передает Alaska Beacon.
По данным портала, уровень воды может достичь примерно пяти метров, что грозит рекордным ущербом.
Ледник Менденхолл протяженностью почти 20 километров находится в 19 км от центра Джуно. Уже в воскресенье уровень воды в приледниковом озере начал превышать ледяную дамбу. По прогнозам, пик паводка придется на среду, когда вода поднимется до 16,6 футов, что, вероятно, превысит показатели прошлого года.
В прошлом году паводок уже повредил более 290 домов, но сейчас специалисты ожидают еще более серьезных последствий. Власти призывают местных жителей быть предельно осторожными и следовать указаниям служб спасения, чтобы избежать жертв и минимизировать убытки.
На прошлой неделе Кремль и Белый дом сообщили о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. СМИ опасаются, что катастрофический паводок может осложнить организацию мероприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне жителям районов долины Менденхолл в городе Джуно на Аляске предложили покинуть свои дома из-за риска ледникового прорывного паводка в ближайшие дни.
Между тем СМИ осадили ресторан «Пельмени» в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа.
CNN назвал местом встречи Путина и Трампа базу Элмендорф-Ричардсон.