Минюст заявил о мерах против мошенников в сфере юрпомощи
Минюст объявил о борьбе с мошенниками, прикрывающимися бесплатной юрпомощью
Министерство юстиции сообщило о планах внедрить механизмы борьбы с мошенниками, выдающими себя за участников системы бесплатной юридической помощи.
Замглавы Минюста России Максим Бесхмельницын заявил, что ведомство намерено принимать новые меры против мошенников, которые под видом бесплатной юридической помощи навязывают платные услуги, пишет РИА «Новости».
По его словам, такие аферисты обещают гарантированное решение вопроса, требуют оплату авансом, но в итоге не предоставляют результата, а государство не может ограничить их доступ к профессии.
Бесхмельницын подчеркнул, что особо опасны мошенники, прикрывающиеся бесплатной юридической помощью, и отметил необходимость развития государственной системы бесплатной правовой поддержки.
В нее должны входить государственные юрбюро и адвокаты, где гражданам гарантируется честная консультация без навязывания платных услуг. Кроме того, будет создана федеральная государственная информационная система «Правовая помощь» для обращения к надежным юристам через портал госуслуг.
Ранее Минюст разработал законопроект, который предусматривает обязательное наличие у судебных представителей статуса адвоката.
Это должно повысить уровень защиты прав граждан, обращающихся за юридической помощью. Исключения составят дела, рассматриваемые мировыми судьями, и административные правонарушения, уточнили в ведомстве.
