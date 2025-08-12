Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».0 комментариев
МВД объяснило, как избежать мошенничества при онлайн-покупках
Покупатели могут столкнуться с обманом при оплате товаров в интернете, об этом могут говорит требование продавцов перевести деньги на карту физлица, а также внезапно изменившиеся реквизиты счета, сообщили в МВД России.
Необходимо быть особенно внимательными к предложениям продавцов перевести оплату на карту физлица или перейти в неофициальные мессенджеры для обсуждения деталей сделки, говорится в сообщении Telegram-канала «Вестник Киберполиции России».
Законные магазины, как правило, используют только расчетные счета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, а также официальные площадки для общения.
Еще один тревожный сигнал – требование внести дополнительные «возвратные» взносы и обещание мгновенного возврата денег, которые на деле якобы блокируются «новыми правилами». Мошенники часто ограничивают выбор способов доставки, принуждают к срочной оплате и навязывают страховку как обязательный авансовый платеж до передачи товара перевозчику.
Среди других признаков выделяются частая смена реквизитов, внезапное изменение минимальной суммы вывода и давление на скорость принятия решения. Все эти схемы используются для того, чтобы усложнить возврат средств и создать условия, в которых покупатель не сможет отказаться от сделки или вернуть деньги.
Ранее в МВД предупредили, что сканирование поддельного QR-кода в общественных местах может привести к мгновенному списанию денег с банковского счета на счет мошенников.
Также в ведомстве отмечали, что своевременные действия в первый час после взлома помогают минимизировать потери и защитить личные данные от дальнейших злоупотреблений.