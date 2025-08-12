МВД объяснило, как избежать мошенничества при онлайн-покупках

Tекст: Алексей Дегтярев

Необходимо быть особенно внимательными к предложениям продавцов перевести оплату на карту физлица или перейти в неофициальные мессенджеры для обсуждения деталей сделки, говорится в сообщении Telegram-канала «Вестник Киберполиции России».

Законные магазины, как правило, используют только расчетные счета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, а также официальные площадки для общения.

Еще один тревожный сигнал – требование внести дополнительные «возвратные» взносы и обещание мгновенного возврата денег, которые на деле якобы блокируются «новыми правилами». Мошенники часто ограничивают выбор способов доставки, принуждают к срочной оплате и навязывают страховку как обязательный авансовый платеж до передачи товара перевозчику.

Среди других признаков выделяются частая смена реквизитов, внезапное изменение минимальной суммы вывода и давление на скорость принятия решения. Все эти схемы используются для того, чтобы усложнить возврат средств и создать условия, в которых покупатель не сможет отказаться от сделки или вернуть деньги.

Ранее в МВД предупредили, что сканирование поддельного QR-кода в общественных местах может привести к мгновенному списанию денег с банковского счета на счет мошенников.

Также в ведомстве отмечали, что своевременные действия в первый час после взлома помогают минимизировать потери и защитить личные данные от дальнейших злоупотреблений.