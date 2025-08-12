В Екатеринбурге супруги отсудили у гадалки 1 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Супружеская пара обратилась в суд после неудачного обращения к гадалке Юлии, передает РИА «Новости».

Осенью 2023 года женщина посетила магазин «Колдуй баба, колдуй дед» с жалобами на здоровье, где вещунья Юлия предложила диагностику за 5 тыс. рублей, а затем порекомендовала пройти сеанс вместе с супругом.

В ходе дальнейших визитов гадалка запросила аванс в размере 112 тыс. рублей, оплата за «чистку» дома составила 55 тыс. рублей, а расходы на материалы – 20 тыс. рублей. Позже Юлия настояла на покупке «волшебных палочек» за 100 тыс. рублей и получила еще 300 тыс. рублей якобы для оплаты аренды помещения.

В декабре 2023 года после очередной платной «чистки» пара поняла, что услуги не приносят заявленного эффекта, а потраченные средства значительно повлияли на семейный бюджет. Тогда супруг обратился в суд с иском о защите прав потребителей.

Суд удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с Юлии общую сумму 1 млн 132 тыс. 175 рублей. На заседании ответчик не присутствовала, решение было вынесено заочно.

Ранее школьница из Москвы перевела онлайн-гадалке почти 4 млн рублей, которые родители копили на первоначальный взнос за квартиру, чтобы снять «порчу», якобы мешающую успешно сдать ЕГЭ.

В ноябре Российская академия наук (РАН) заявила, что гадание на картах таро не имеет научных оснований и представляет собой мошенничество, которое может угрожать здоровью и жизни людей.