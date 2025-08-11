Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
Грузия увидела экономическую выгоду в мире между Азербайджаном и Арменией
Регион Южного Кавказа станет более привлекательным в инвестиционном плане после наступления мира между Азербайджаном и Арменией, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Завершение многолетнего конфликта является важнейшим этапом для всего региона. Его неурегулированность отражалась и на Грузии, теперь же вырастет инвестиционная привлекательность Южного Кавказа в целом», – сказал глава высшего законодателоьного органа Грузии.
«Поэтому мы очень рады и готовы продолжать вносить посильный вклад», – заявил он.
Шалва Папуашвили предположил, что «ослабнет влияние «партии войны» в регионе Южного Кавказа».
По его словам, «ОБСЕ, под чьей эгидой вели процесс урегулирования, не смогла ничего, и только благодаря весу президента США Дональда Трампа удалось сблизить стороны».
Председатель парламента Грузии сообщил, что направил поздравления своим коллегам в Азербайджан и Армению, предложив в том числе использовать площадку Грузии для формата регионального парламентского диалога.
Как отмечал политолог Армен Гаспарян, Пашинян выдает поражение Армении за триумф.