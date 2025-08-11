Трамп потребовал убрать из Белого дома на лестницу портреты Обамы и обоих Бушей

CNN: Трамп перенес портреты Обамы и Бушей из видимой зоны Белого дома

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп распорядился убрать портреты Барака Обамы, а также Джорджа Буша – младшего и Джорджа Буша – старшего с главной лестницы Белого дома, передает РИА «Новости».

Эти портреты были перемещены с традиционного места у входа в резиденцию, где их обычно видят тысячи гостей и посетителей во время экскурсий и официальных мероприятий.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, решение Трампа нарушило устоявшийся протокол Белого дома, по которому портреты последних президентов размещались на самом видном месте. Теперь, например, портрет Обамы работы Роберта Маккарди оказался в углу на верхнем пролете Парадной лестницы, доступ к которой имеют только члены семьи президента, агенты Секретной службы и ограниченное число сотрудников.

Портреты обоих Бушей были также убраны из публичной зоны, что связывают с напряженными отношениями между Трампом и их семьей. Портрет Джо Байдена, который победил Трампа на выборах 2020 года, пока не готов и не размещен в резиденции.

Ранее на новом портрете Дональда Трампа, который представил Белый дом в июне, он изображен на черном фоне без американского флага и с красным галстуком.

В январе 2025 года был представлен инаугурационный портрет Трампа с хмурым выражением лица, отличающийся от портрета его первого срока, на котором он улыбался.

В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Трампу его новый портрет, заказанный президентом России Владимиром Путиным у известного российского художника.