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    Рубль оказался на распутье
    Белый дом заявил о позиции Трампа по ударам Украины
    Зеленский отказался от предложенного Россией временного прекращения огня
    Россия не позволила Бербок обойтись без голосования в ГА ООН
    Лукьянов оценил ход переговоров России и Украины в Стамбуле
    Украинские дроны оставили без света 600 тыс. человек в Запорожской области
    На участнике украинской делегации в Стамбуле заметили шеврон СС
    Треть мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первой попытки
    Украина допустила технический дефолт
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Платим кровавую цену за молчание

    Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, процветающая столько лет внутри России, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и со всеми быть добрыми.

    0 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Дроны против бомбардировщиков приближают сценарий ядерной войны

    Россия может применить ядерной оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.

    9 комментариев
    Алексей Васильев Алексей Васильев На замену устаревшим ракетоносцам подойдет пассажирский Ту-214

    Если исключить излишние требования, оказывается, что в качестве боевой воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – Ту-214 и МС-21.

    23 комментария
    3 июня 2025, 08:41 • Новости дня

    Белый дом представил обновленный официальный портрет Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Обновленный официальный портрет президента США Дональда Трампа был представлен Белым домом. На снимке глава государства запечатлен на черном фоне.

    На новом портрете Дональд Трамп изображен на черном фоне без американского флага, а его галстук теперь красного цвета, передает РБК.

    В пресс-службе Белого дома отметили, что новый портрет был только что выпущен. Официальный сайт Белого дома уже заменил портрет президента на обновленную версию.

    Портреты вице-президента США Джей Ди Вэнса и первой леди Мелании Трамп изменений не претерпели.

    В январе 2025 года был представлен инаугурационный портрет Трампа с хмурым выражением лица, что контрастировало с портретом его первого президентского срока, на котором он улыбался. В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Трампу его портрет, заказанный президентом России Владимиром Путиным у известного российского художника.

    1 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Ушаков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что личную встречу Путина и Трампа следует организовывать только при наличии значимых результатов для обсуждения.

    Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа требует серьезной подготовки, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». Он отметил, что для организации такого мероприятия нужны конкретные итоги, достойные обсуждения на высшем уровне.

    Ушаков подчеркнул, что личная встреча лидеров должна стать событием, приводящим к серьезным результатам. По его словам, подготовкой соответствующих договоренностей должны заниматься команды Белого дома и Кремля.

    При этом конкретных договоренностей о проведении встречи между Путиным и Трампом пока не существует, указал Ушаков. Он добавил, что строить прогнозы относительно сроков такой встречи нецелесообразно, поскольку не факт, что она состоится даже в 2025 году.

    Ушаков также отметил, что телефонные переговоры между Путиным и Трампом приносят определенные результаты. «Я думаю, что вот они сидят каждый на своем месте, разговаривают по телефону, это уже дает определенные результаты, в частности некоторые договоренности, которые реализуются, которые потом будут реализовываться, то есть уже сами разговоры по телефону полезны», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что новый разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Песков допустил возможность встречи Путина и Зеленского.

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    1 июня 2025, 02:31 • Новости дня
    Трамп впал в ярость после победы подростка-трансгендера над школьницами

    Трамп напомнил свой запрет на соревнования мужчин с женщинами

    Tекст: Ирма Каплан

    Победа трансгендерного подростка в трех женских дисциплинах на соревнованиях в калифорнийской школе вызвала волну критики и угрозу лишения учебного заведения федеральной поддержки после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал турнир.

    Победа 17-летней школьницы А. Б. Эрнандес в трех дисциплинах женских легкоатлетических соревнований в Калифорнии вызвала резонанс по всей стране, после того, как дисциплине тройного прыжка Эрнандес показала результат 12,5 метра, что почти на 25 см дальше ближайшей соперницы, пишет британская Standard.

    Дискуссия обострилась на фоне указа бывшего президента Дональда Трампа, запрещающего биологическим мужчинам выступать в женских состязаниях.

    «Калифорния под руководством левого демократа Гэвина Ньюсома продолжает незаконно разрешать мужчинам играть в женских видах спорта. На этой неделе спортсмен-мужчина, сменивший пол (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено – прим. ВЗГЛЯД), стал практически непобедим, выиграл все на соревнованиях и попал в финал», – высказался американский президент в соцсети Truth Social.

    Трамп добавил, что как мужчина псевдопобедитель имел данные ниже среднего, но в соревнованиях с женщинами стал лучшим. Это несправедливо и полностью унижает женщин и девушек, отметил американский лидер, пообещав  приостановить федеральное финансирование школы, если власти не будут следовать президентскому указу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, всем спортсменам старше 18 лет, претендующим на участие в турнирах World Boxing, теперь предстоит проходить обязательное генетическое тестирование для подтверждения пола.

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    2 июня 2025, 21:33 • Видео
    Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

    Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    2 июня 2025, 18:44 • Новости дня
    Орбан заявил о риске затяжного конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии считает, что между США и ЕС возник беспрецедентный разрыв по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что конфликт на Украине может затянуться, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что никогда прежде не наблюдалось столь резкого разрыва между миротворческими силами, возглавляемыми Дональдом Трампом и лидерами в Брюсселе и Киеве, которые, по его словам, желают продолжения военных действий.

    Орбан также указал на то, что трансатлантическое единство по украинскому вопросу фактически распалось, и теперь США и Европа придерживаются различных позиций относительно путей разрешения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал вступление Украины в Евросоюз открытием нового фронта против России. 2 июня в Стамбуле состоялась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа. Делегации проведут третий раунд переговоров, дата которых пока не уточняется.

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    1 июня 2025, 06:20 • Новости дня
    США предоставили Ирану обновленное предложение по ядерной сделке

    Tекст: Ирма Каплан

    Вашингтон подготовил подробное письменное предложение Тегерану в попытке разблокировать переговоры по ядерной программе и направил Ирану «подробное и приемлемое предложение» через министра иностранных дел Омана, пишет Axios.

    «Одна из идей, выдвинутая Оманом и принятая США, призывает к созданию регионального консорциума, который будет обогащать уран для гражданских ядерных целей под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и США», – приводит Axios данные из документа, который передал спецпосланник США Стив Уиткофф.

    Среди ключевых идей – размещение соответствующих объектов за пределами Ирана, чего добиваются власти США, а также вариант признания права Ирана на обогащение урана в обмен на полный отказ от этой деятельности. Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран и не подпишет соглашение без такой оговорки.

    Инициатива стала итогом пятого раунда переговоров в Риме между США и Ираном на прошлой неделе. Письменное предложение было запрошено иранской стороной после устного обсуждения на предыдущих встречах. Министр иностранных дел Омана передал предложение главе МИД Ирана в ходе визита в Тегеран.

    МАГАТЭ сообщило, что Иран накопил более 400 кг урана, обогащенного до 60%, и пока не дал удовлетворительных ответов по ряду незаявленных ядерных объектов. Официальные лица США настаивают на необходимости согласовать базовые принципов сделки с последующей детализацией.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, газета WSJ узнала о подготовке Ираном и США рамочного договора по ядерной сделке. Власти Ирана заявили, что возможные ошибки Вашингтона в регионе приведут к серьезным последствиям, кроме того, Иран отклонил требование отказаться от обогащения урана.

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    31 мая 2025, 10:57 • Новости дня
    Steigan: Путин повлиял на внешнюю политику Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Изменения во внешней политике США при администрации главы Белого дома Дональда Трампа произошли во многом благодаря российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает норвежское издание Steigan.

    В статье подчеркивается, что эти перемены не являются капитуляцией, а представляют собой сдвиг парадигмы эпохального масштаба, который стал возможен из-за глубокой переоценки американской внешнеполитической стратегии Трампом при определенной роли Путина, передает РИА «Новости».

    Также издание отмечает, что отказ Трампа поддерживать санкционное давление Евросоюза на Россию свидетельствует о смягчении отношений между Вашингтоном и Москвой, а также демонстрирует заинтересованность США в экономическом сотрудничестве с Россией.

    Ранее Трамп отказался считать президента России препятствием к миру на Украине, указал на упрямство Зеленского.

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    31 мая 2025, 23:47 • Новости дня
    Reuters: ХАМАС не отклоняло предложение Уиткоффа о перемирии в Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель политбюро движения ХАМАС Бесем Наим сообщил агентству Reuters о том, что движение не отклоняло посланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа о перемирии в Газе, пишет Jerusalim Post.

    По словам Басема Наима, ХАМАС внесло изменения в предложение, чтобы сделать его менее предвзятым, но вовсе не отвергало инициативу о прекращении огня, пишет Jerusalim Post.

    «Наим сказал, что реакция Израиля на предложение Уиткоффа несовместима с тем, о чем договорилось ХАМАС, добавив, что позиция посла США по отношению к движению была «несправедливой» и демонстрировала «полную предвзятость» по отношению к Израилю», – говорится в материале.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее провел разговор со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, в ходе которого они обсудили предполагаемый отказ ХАМАС принять условия соглашения о перемирии.

    Уиткофф в своей публикации в соцсети X/Twitter охарактеризовал изменения ХАМАС как неприемлемые и «отсталые», призвав палестинцев принять предложенное США рамочное соглашение для скорейшего начала непрямых переговоров.

    По информации телеканала «Аль-Маядин», ХАМАС настаивает на пяти-семилетнем прекращении огня, которое должно быть подтверждено посредниками и согласовано в течение двух месяцев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Стив Уиткофф назвал ответ ХАМАС на инициативу США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлемым, отметив, что это мешает прогрессу на переговорах.

    До этого палестинское движение ХАМАС передало свой официальный ответ посредникам на предложение спецпосланника президента США Уиткоффа о прекращении огня.

    Представители движения уточнили, что готовы в рамках будущего соглашения освободить десять живых израильских заложников и передать тела 18 погибших заложников.

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    31 мая 2025, 15:45 • Новости дня
    Экономист Сакс заявил о попытках Трампа наладить отношения с Россией

    Экономист Сакс сообщил о попытках Трампа наладить отношения с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп действительно пытается наладить отношения с Россией, но ему постоянно противодействуют сторонники войны, а не мира, сообщил профессор Джеффри Сакс.

    По словам Сакса, Трамп стремится изменить ситуацию в лучшую сторону, несмотря на свою рассеянность, ограниченные возможности и поверхностное понимание сложностей, передает ТАСС.

    Сакс подчеркнул, что важной проблемой остаются противодействующие институты и настроения в американском Конгрессе, которые выступают против мирного урегулирования.

    Экономист добавил, что усилия Трампа по улучшению отношений остаются очень хрупкими из-за внутреннего давления.

    Ранее экономист Джеффри Сакс выразил надежду на скорое завершение конфликта и восстановление диалога между Россией и США.

    В Норвегии заявили, что изменения во внешней политике США при администрации Дональда Трампа произошли во многом благодаря российскому лидеру Владимиру Путину.

    Дональд Трамп ранее отказался считать президента России препятствием к миру на Украине и указал на упрямство Зеленского.

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    31 мая 2025, 18:50 • Новости дня
    Стало известно о планах Мерца встретиться с Трампом

    Правительство ФРГ анонсировало встречу Мерца с Трампом в июне

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отправится в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, одной из тем которых станет конфликт на Украине, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

    Корнелиус сообщил. что канцлер Германии Фридрих Мерц планирует посетить США на следующей неделе для встречи с президентом Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Ожидается, что переговоры состоятся 5 июня в Белом доме.

    По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений между Германией и США, а также актуальные темы международной повестки. В частности, ключевыми станут конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и вопросы американской торговой политики.

    Ранее сообщалось, что страны «коалиции желающих», куда входит и Германия, разрабатывают сценарии поддержки Киева в случае отказа США поставлять вооружение на Украину.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Германия планирует перевооружить Украину.

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    2 июня 2025, 04:18 • Новости дня
    Глава JPMorgan предупредил о надвигающемся кризисе из-за госдолга США

    Глава JPMorgan Chase предупредил об опасности экономической политики Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил о риске надвигающегося кризиса на долговом рынке США, вызванного экономической политикой администрации президента Дональда Трампа.

    «Это серьезное событие. Это настоящая проблема. Рынок облигаций ждет непростое время. Я не знаю, пройдет ли шесть месяцев или шесть лет», – приводит его слова портал Barron's.

    Даймон предупредил, что как только инвесторы осознают последствия роста уровня задолженности, процентные ставки взлетят до небес, а рынки будут сбиты с толку, что является опасным сценарием для крупнейшей экономики мира.

    По его словам, инвесторы «будут обращать внимание на страну, верховенство закона, уровень инфляции, политику центрального банка», а если люди решат, что доллар США не подходит, то финансирование долга США станет еще более дорогостоящим.

    В апреле Даймон предупреждал о «значительной турбулентности», с которой сталкивается американская экономика, указывая на влияние тарифов, торговых войн, инфляции и дефицита бюджета.

    Однако министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье опроверг прогнозы Даймона о кризисе долгового рынка.

    «Я давно знаю Джейми, и за всю свою карьеру он делал подобные прогнозы. К счастью, не все из них сбылись», – сказал Бессент в интервью CBS, отметив,  что обеспокоен уровнем госдолга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бессент ранее предупредил Конгресс, что если он не примет решение о повышении лимита госдолга к середине июля, США могут столкнуться с дефолтом к августу. Аналитики отмечали, что для предотвращения дефолта потребуется значительное увеличение лимита госдолга или сокращение государственных расходов.

    Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует, что к 2034 году государственный долг страны может превысить 50 трлн долларов.

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    1 июня 2025, 05:52 • Новости дня
    Трамп пообещал вскоре представить нового главу NASA

    Трамп сообщил о скором назначении нового главы NASA

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о скором объявлении нового кандидата на пост главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

    «Я отзываю кандидатуру Джареда Айзекмана на пост главы NASA и вскоре объявлю нового кандидата», – написал он.

    Трамп добавил, что новый кандидат на пост «выведет США на первое место в космосе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом готов отозвать кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA всего за несколько дней до того, как он должен был получить одобрение в Сенате.

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    31 мая 2025, 23:17 • Новости дня
    СМИ узнали о планах правительства отозвать кандидатуру Айзекмана на пост главы NASA

    Semafor: Белый дом намерен отозвать кандидатуру Айзекмана с поста главы NASA

    Tекст: Ирма Каплан

    Белый дом готов отзвать кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA всего за несколько дней до того, как он должен был получить одобрение в Сенате, пишет Semafor со ссылкой на три источника и подтверждение администрации президента США.

    Предприниматель и астронавт-коммерсант Джаред Айзекман в апреле прошел в Сенатский комитет по торговле, после чего лидер сенатского большинства Джон Тун предложил провести голосование по его кандидатуре в качестве главы NASA, пишет портал Semafor.

    «Новый глава NASA поможет вывести человечество в космос и выполнит смелую миссию президента Дональда Трампа по установке американского флага на планете Марс. Важно, чтобы следующий руководитель NASA полностью соответствовал программе президента «Америка прежде всего», и о замене вскоре будет объявлено непосредственно президентом Трампом», – заявила представитель пресс-службы Белого дома Лиз Хьюстон.

    В субботу сторонники Айзекмана забеспокоились о том, что Белый дом отменит выдвижение бизнесмена, но четких формулировок причин для этого никто не приводил.

    Консервативная политическая активистка Лора Лумер предположила, что выдвижение Айзекмана находится под угрозой из-за дружбы с Илоном Маском, который покинул администрацию президента на этой неделе, а Айзекман является одним из деловых партнеров Маска.

    NASA не имеет утвержденного Сенатом руководителя с 20 января, когда Билл Нельсон ушел в отставку с этой должности.

    Как писала в сентябре 2024 года газета ВЗГЛЯД, астронавты корабля Crew Dragon первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn вышли в открытый космос впервые. Это были командир экипажа Джаред Айзекман и инженер Сара Джиллис.

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    2 июня 2025, 03:44 • Новости дня
    На грядущем саммите G7 предложили обойтись без итоговой декларации из-за Трампа

    Nikkei: Итоговой декларации на саммите G7 может не быть из-за разногласий с США

    Tекст: Ирма Каплан

    Составление итоговой декларации на саммите G7, который пройдет 15-17 июня в Канаде, может быть отвергнуто участниками из-за американского лидера Дональда Трампа, с которым у G7 немало разногласий по ряду вопросов, пишет газета Nikkei.

    «Цель состоит в том, чтобы избежать разногласий между президентом США Трампом, который игнорирует ценности, на которые G7 делала акцент, такие как верховенство закона и свободная торговля, и другими членами объединения», – говорится в материале.

    По данным издания, вместо одного итогового документа саммит G7 могут завершить несколькими декларациями по ключевым темам.

    Саммит G7 пройдет в Кананаскисе, в Западной Канаде, с 15 по 17 июня.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, страны G7 готовы усилить санкции против России, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине, заявил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань.

    До этого Politico сообщала, что Вашингтон выступил против включения в итоговое заявление встречи министров финансов и глав центробанков стран Группы семи пункта о поддержке Украины.

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    2 июня 2025, 21:30 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности провести трехстороннюю встречу лидеров

    Трамп приветствовал двусторонние переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь Белого дома отметила, что Дональд Трамп открыт к встрече с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но считает приоритетным прямой диалог между Москвой и Киевом.

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп откроет возможность для подобной встречи, если это потребуется.

    «Президент заявил, что открыт для этого, если до этого дойдет», – заявила Ливитт, отвечая на вопрос о вероятности трехсторонних переговоров в Турции. Однако, по ее словам, Трамп предпочитает видеть прямые переговоры между сторонами. «Он хочет, чтобы оба эти лидера, обе эти стороны сели вместе за стол», – подчеркнула Ливитт.

    Ливитт добавила, что оценку текущему раунду переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле Трамп даст позднее. Представитель Белого дома отказалась комментировать детали встречи, заявив, что президент сам выскажется по итогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле во время второго этапа переговоров между Россией и Украиной поставили задачу обсуждения возможной встречи на высшем уровне.

    Обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после достижения конкретных договоренностей на переговорах.

    Власти США считают, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине должен быть завершен как можно скорее.

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    1 июня 2025, 23:58 • Новости дня
    Трамп предсказал экономический крах США в случае отмены судом его тарифов

    Трамп: Отмена тарифов судом позволит другим странам держать США в заложниках

    Американский президент Дональд Трамп высказался в соцсети Truth Social о перспективе отмены судом его тарифов, назвав это стартом экономического краха США, из-за которого другие страны смогут держать Америку в заложниках.

    «Если суды каким-то образом вынесут решение против нас по тарифам, чего не ожидается, это позволит другим странам держать нашу нацию в заложниках своими антиамериканскими тарифами, которые они будут использовать против нас. Это означало бы экономический крах Соединенных Штатов Америки», – предсказал Трамп мрачное развитие американской истории в случае нарушения его планов.

    До этого министр торговли Говард Латник в эфире Fox News Sunday заявил, что «тарифы никуда не денутся» после того, как федеральный апелляционный суд на прошлой неделе приостановил действие многих из них, пишет CNN.

    Он добавил, что у президента Трампа «так много других полномочий», что когда его лишают каких-либо из них, он ищет и находит другие варианты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, суд по международной торговле США 29 мая заявил, что президент Трамп превысил полномочия, устанавливая высокие тарифы, поэтому их большая часть должна быть отменена в срок до 10 дней.

    Позднее Politico узнала, что в США рассматривают вариант оперативного введения новых импортных пошлин без предварительного одобрения конгресса, если суд снова заблокирует действующие тарифы.

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    2 июня 2025, 04:49 • Новости дня
    Белый дом приостановил меры «максимального давления» на Иран

    WSJ: Кампания Трампа по «максимальному давлению» на Иран приостановлена

    Tекст: Ирма Каплан

    На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт огласила директиву приостановить всю санкционную деятельность в отношении Ирана. Источник, близкий к Белому дому, сообщил, что кампания президента США Дональда Трампа по «максимальному давлению» на Иран приостановлена, пишет WSJ.

    Новая директива о снижении давления на Тегеран была доведена до сведения высших должностных лиц Совета национальной безопасности и Министерства финансов, а затем и Госдепартамента, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    «Санкции против Ирана пересекаются с политикой США в отношении Китая, где закупается более 90% иранского нефтяного экспорта, а также Японии, Европы, Индии и Юго-Восточной Азии», – сказано в редакционной статье.

    Редакция WSJ удивлена, почему сообщение о директиве в отношении Ирана пришло от пресс-секретаря Белого дома, а не от СНБ или казначейства.

    Но тут же отвечает: в СНБ царит хаос после того, как администрация Трампа отправила в отпуск более 100 сотрудников, новые обязанности не полностью распределены между Госдепартаментом и Офисом вице-президента, а группа по связям с общественностью СНБ распускается.

    На просьбу WSJ прокомментировать затишье в санкциях Белый дом не стал отрицать этого факта и предложил заявление заместителя пресс-секретаря Анны Келли о том, что любые новые решения в отношении санкций будут объявлены Белым домом или соответствующими органами в администрации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон подготовил подробное письменное предложение Тегерану в попытке разблокировать переговоры по ядерной программе и направил Ирану «подробное и приемлемое предложение» через министра иностранных дел Омана.

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    Вот уже шестой месяц подряд российский рубль укрепляется. Со 102 рублей за доллар он дошел до 79 рублей. И есть факторы, которые могут помочь рублю укрепиться еще сильнее. Что это за факторы, и сработают ли они? Подробности

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    Москва предложила Киеву пройти тест на готовность к миру

    «Российская делегация довольна итогами второго раунда переговоров с Украиной». Так Владимир Мединский охарактеризовал итоги встречи в Стамбуле, где Москва передала меморандум об условиях и порядке урегулирования конфликта. В чем заключается суть этого документа, каковы его основные положения и почему в ходе переговоров Россия намеренно оставила без внимания агрессивные выпады украинской стороны? Подробности

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    Как пресечь угрозу украинских дронов из грузовых фур

    ВСУ нанесли удар по нескольким военным аэродромам в глубине территории России. Как это было реализовано технически, каким образом может быть связано с предстоящими в понедельник, 2 июня переговорами в Стамбуле – и какие меры противодействия стоит предпринимать от подобного рода угроз? Подробности

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    Недовольство мигрантами переворачивает власть в Португалии

    В Евросоюзе новое политическое потрясение – второе место на парламентских выборах в Португалии заняла еще несколько лет назад никому не известная крайне правая партия Chega. И это не просто какой-то местный феномен, а отражение общеевропейских тенденций, потому что Chega – аналог, например, «Альтернативы для Германии» в ФРГ. А все из-за крупнейшего в истории страны миграционного кризиса. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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      Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

    • Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

      Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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