Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, процветающая столько лет внутри России, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и со всеми быть добрыми.0 комментариев
Белый дом представил обновленный официальный портрет Трампа
Обновленный официальный портрет президента США Дональда Трампа был представлен Белым домом. На снимке глава государства запечатлен на черном фоне.
На новом портрете Дональд Трамп изображен на черном фоне без американского флага, а его галстук теперь красного цвета, передает РБК.
В пресс-службе Белого дома отметили, что новый портрет был только что выпущен. Официальный сайт Белого дома уже заменил портрет президента на обновленную версию.
Портреты вице-президента США Джей Ди Вэнса и первой леди Мелании Трамп изменений не претерпели.
В январе 2025 года был представлен инаугурационный портрет Трампа с хмурым выражением лица, что контрастировало с портретом его первого президентского срока, на котором он улыбался. В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Трампу его портрет, заказанный президентом России Владимиром Путиным у известного российского художника.