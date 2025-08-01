Белоусов поздравил ВКС с профессиональным праздником

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-космических сил с профессиональным праздником, передает Telegram-канал Минобороны. Он отметил, что ВКС отмечают десятилетие с момента основания, продолжая боевые традиции Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны.

В поздравлении Белоусов подчеркнул ключевую роль ВКС в обеспечении военной безопасности России, их вклад в надежную защиту воздушных рубежей и успешное выполнение задач по противовоздушной и противоракетной обороне. Министр отдельно отметил действия личного состава ВКС в ходе спецоперации на Украине, включая отражение налетов беспилотников, уничтожение военных объектов противника и ведение разведки воздушно-космической обстановки.

Белоусов сообщил, что за высокий профессионализм более 15 тыс. военнослужащих ВКС получили государственные награды, а 39 из них удостоены звания Героя России. Также он выразил благодарность представителям оборонно-промышленного комплекса и научного сообщества за добросовестный труд.

В завершение министр пожелал военнослужащим, ветеранам и работникам оборонки крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе.

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