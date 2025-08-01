Трамп заявил, что ему «нет дела до мертвой экономики» России

Tекст: Вера Басилая

В Truth Social Трамп сообщил, что ему все равно до торговых отношений Индии с Россией, ему нет дела до их «мертвых экономик», передает РИА «Новости».

По его словам, США очень мало торгуют с Индией, поскольку тарифы там самые высокие.

«Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом», – следует из его публикации.

Ранее Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом.

Трамп заявил, что США планируют установить импортные пошлины в 25% на товары из Индии.

Трамп заявил, что сомневается в эффективности стратегии санкций против России.

В Кремле заявили, что российская экономика, несмотря на длительное давление санкций, продолжает устойчиво работать, и Россия выработала иммунитет к санкциям.