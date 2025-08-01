Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.27 комментариев
Более 700 машин застряли в пробке у Крымского моста
Утром на Крымском мосту в очереди на ручной досмотр оказалось более 700 автомобилей, а время ожидания превысило два часа.
Более 700 автомобилей скопилось в пятницу утром в пробке с обеих сторон Крымского моста, передает РИА «Новости». По данным инфоцентра, со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находилось 618 транспортных средств. Ожидание в этой очереди превышало два часа. Со стороны Керчи на ручной досмотр стояли 160 автомобилей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, очередь из более 1,2 тыс. машин образовалась у Крымского моста. На подъездах к мосту скопились 700 автомобилей. Пробка из автомашин у переправы растянулась на восемь километров.