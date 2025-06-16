России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.0 комментариев
На подходах к Крымскому мосту скопились 700 автомобилей
На подъездах к Крымскому мосту скопились сотни машин, основная часть очереди отмечена на стороне Тамани.
На подъездах к Крымскому мосту в очереди стоят 700 автомобилей, сообщает Telegram-канал об оперативной ситуации на объекте.
На 14.00 понедельника на стороне Тамани зафиксировано скопление 650 транспортных средств, со стороны Керчи – 50 машин. Отмечается, что время ожидания для автомобилистов на подъезде к мосту со стороны Тамани превышает два часа, время ожидания со стороны Керчи не указано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 июня на подъездах к Крымскому мосту образовалась пробка длиной восемь километров. 14 июня со стороны Краснодарского края 230 автомобилей ожидали своей очереди для проезда. Со стороны Керчи в заторе в этот день находились 450 автомобилей.