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СПЧ призвал Азербайджан освободить задержанных российских журналистов
Постоянная комиссия Совета по правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству выразила обеспокоенность задержаниями граждан России, включая журналистов, на территории Азербайджана и призвала к их освобождению.
Постоянная комиссия Совета по правам человека при президенте России выступила с заявлением по поводу ситуации в Азербайджане, сообщает Telegram-канал СПЧ. В сообщении отмечается, что Россия и Азербайджан традиционно считаются братскими странами и стремятся к развитию стратегического партнерства, однако в последнее время официальный Баку сделал ряд недружественных заявлений и действий по отношению к российским гражданам.
Особое беспокойство у комиссии вызвала ситуация с сотрудниками радио «Спутник Азербайджан», которые были задержаны азербайджанскими силовиками и помещены в пенитенциарные учреждения без возможности организовать защиту своих законных прав. В заявлении подчеркивается, что в российское консульство в Баку поступают тревожные сообщения от туристов, бизнесменов и аккредитованных журналистов.
«Обращаемся к азербайджанской стороне с предложением снизить накал в двухсторонних отношениях и создать условия для справедливого расследования фактов нарушения прав человека в отношении граждан России», – говорится в заявлении комиссии. Также СПЧ призывает азербайджанские министерства и ведомства содействовать освобождению российских журналистов из тюрьмы.
В завершение комиссия подчеркивает важность устранения возникшего раскола и возвращения к стратегическому межгосударственному партнерству, основанному на принципах гуманности, справедливости и соблюдения международного гуманитарного права.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Баку обостряет отношения с Москвой после задержания членов этнической ОПГ в Екатеринбурге. МИД России рекомендовал россиянам проявлять осторожность из-за ситуации в Азербайджане. В Азербайджане задержали граждан России, подозреваемых в принадлежности к преступным группам.