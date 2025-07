Автор музыки к сериалу «Секретные материалы» Марк Сноу скончался в США

Tекст: Антон Антонов

Сноу был 15-кратным номинантом на премию «Эмми», передает ТАСС со ссылкой на Variety.

Он написал музыку к сериалам «Тайны Смолвиля», «Говорящая с призраками», «Супруги Харт» и другим проектам. Настоящее имя композитора – Мартин Фултерман. Он родился в 1946 году в Бруклине, начал заниматься музыкой в детстве и получил образование в Нью-Йорке. Первые композиции для телевидения он написал в начале 1970-х годов после переезда в Лос-Анджелес.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году скончался известный американский сценарист и продюсер Джефф Влэминг, принимавший участие в создании сериала «Секретные материалы». «Секретные материалы» заняли четвертое место в списке самых страшных сериалов в истории по версии Rolling Stone.

Телесериал «Секретные материалы» (The X-Files) впервые вышел на экраны в 1993 году. Всего вышло девять сезонов сериала, а также два полнометражных фильма «Секретные материалы: Борьба за будущее» (The X Files: Fight the Future, 1998 год) и «Секретные материалы: Хочу верить» (The X Files: I Want to Believe, 2008 год).