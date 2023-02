Умер продюсер «Секретных материалов» Влэминг

The Hollywood Reporter: Продюсер сериала «Секретные материалы» Джефф Влэминг умер в возрасте 63 лет

Известный американский сценарист и продюсер Джефф Влэминг, работавший над сериалами «Секретные материалы», «Ганнибал» и «Сотня», умер в возрасте 63 лет, сообщил журнал Hollywood Reporter со ссылкой на брата Влэминга.

По его словам, Джефф Влэминг умер 30 января в больнице города Пасадена (штат Калифорния) от онкологического заболевания, передает ТАСС.

Как отмечает журнал, в последнее время Влэминг работал сценаристом и продюсером трех сезонов американского сериала «Сотня».

Телесериал «Секретные материалы» (The X-Files) впервые вышел на экраны в 1993 году. Всего вышло девять сезонов сериала, а также два полнометражных фильма «Секретные материалы: Борьба за будущее» (The X Files: Fight the Future, 1998 год) и «Секретные материалы: Хочу верить» (The X Files: I Want to Believe, 2008 год).

Напомним, в марте 2015 года создатель шоу Крис Картер сообщил, что Fox Broadcasting намерена снять шесть новых серий американского сериала «Секретные материалы».