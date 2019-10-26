Rolling Stone назвал самые страшные сериалы в истории

Журнал Rolling Stone, специализирующийся на музыке и поп-культуре, составил рейтинг из 30 сериалов, которые стали самыми страшными в истории телевидения.

На первом месте в топе, опубликованном на сайте издания, находится американский сериал «Твин Пикс» (Twin Peaks) режиссеров Дэвида Линча и Марка Фроста, повествующий о расследовании агентом ФБР убийства девушки в провинциальном американском городке. Шоу выходило в 1990-1991 годах, его продолжение появилось в 2017 году.

На втором месте, по мнению журнала, оказалась лента Рода Серлинга «Сумеречная зона» (The Twilight Zone, 1959). Тройку замкнул сериал Брайана Фуллера «Ганнибал» (Hannibal, 2013-2015).

Картина «Секретные материалы» (The X-Files, 1993-2002, 2016-2018), оказалась на четвертом месте.

«Настоящий детектив» (True Detective, с 2014 года) занял седьмое место, «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead, с 2010 года) замкнули первую десятку. Сериал «Сверхъестественное» (Supernatural, 2005-2019) – на 11-м месте.