Путин утвердил повышение пошлин для автомобилистов и мигрантов

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно закону, с сентября 2025 года повышается размер госпошлины за получение паспорта транспортного средства до 1200 рублей, а за внесение изменений в него – до 525 рублей, передает РИА «Новости». Пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспорта увеличивается втрое: на бумажной основе – до 1,5 тыс. рублей, на пластиковой – до 4,5 тыс. рублей.

Стоимость национального водительского удостоверения на пластике вырастет до 4 тыс. рублей, а нового поколения – до 6 тыс. рублей. За выдачу международного водительского удостоверения теперь придется платить 3,2 тыс. рублей. Возрастут пошлины за свидетельство допуска к перевозке опасных грузов и его продление – до 2250 и 1,5 тыс. рублей соответственно.

Пошлина за металлические госзнаки «Транзит» для автомобилей составит 2,4 тыс. рублей, за бумажные – 300 рублей. Государственные регистрационные знаки подорожают: для автомобилей – до 3 тыс. рублей, для мотоциклов и прицепов – до 2250 рублей. Существенно возрастут сборы за оформление изменений конструкции транспортных средств – до 4,5 и 3 тыс. рублей соответственно.

Впервые вводится пошлина за внесение данных в систему техосмотра – 500 рублей, а также за заключение о соответствии материальной базы автошкол – 15 тыс. рублей. Для иностранцев и лиц без гражданства устанавливается пошлина за постановку на учет по месту пребывания – 500 рублей, за продление срока временного пребывания – 1 тыс. рублей, за регистрацию по месту жительства – 1 тыс. рублей.

Отмечается, что пошлины не затронут участников эксперимента по новым механизмам учета иностранцев. За выдачу или переоформление патента иностранцу и продление разрешения на работу потребуется заплатить 4,2 тыс. рублей, за дубликат или изменения – 2,1 тыс. рублей. Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года, но не ранее месяца после публикации.

Ранее Путин подписал закон об освобождении участников СВО от госпошлины по судебным делам.