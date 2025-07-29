Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.8 комментариев
Ведущие зарубежные архитекторы посетили выставку в НЦ «Россия»
Ведущие представители мирового архитектурного сообщества прибыли в Национальный центр «Россия» накануне торжественного закрытия масштабной выставки «Рождение масштаба».
Среди гостей оказались основатель бюро Dar Arafa Architecture Валид Арафа (Египет), директор Школы архитектуры Lovely Professional University Раджендра Кумар (Индия), директор Ntsika Architects Надия Тромп (ЮАР) и основатель Next Office Алиреза Тагабони (Иран), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В ходе визита архитекторы ознакомились с экспозицией «Путешествие по России» и приняли участие в профессиональных обсуждениях. Арафа подчеркнул важность культурного и профессионального обмена. «Россия – прекрасная страна, очень разнообразная… Если бы я должен был охарактеризовать выставку одним словом, это было бы слово «разнообразие», – сказал он. Арафа также отметил сходство культурных элементов России и Египта.
Тромп рассказала, что ее поразила концепция использования спортивных объектов после крупных мероприятий, а также интеграция традиционной культуры в образ будущего страны. Она отметила, что пример России вдохновляет на сохранение значимых пространств для жизни сообществ.
Экспозиция «Рождение масштаба» открылась 1 марта и за несколько месяцев привлекла десятки тысяч гостей, став международной площадкой для обмена идеями и развития сотрудничества. Доступ на экскурсии открыт до 15.00 30 июля по предварительной записи.