Ведущие зарубежные архитекторы посетили выставку в НЦ «Россия»

Tекст: Валерия Городецкая

Среди гостей оказались основатель бюро Dar Arafa Architecture Валид Арафа (Египет), директор Школы архитектуры Lovely Professional University Раджендра Кумар (Индия), директор Ntsika Architects Надия Тромп (ЮАР) и основатель Next Office Алиреза Тагабони (Иран), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В ходе визита архитекторы ознакомились с экспозицией «Путешествие по России» и приняли участие в профессиональных обсуждениях. Арафа подчеркнул важность культурного и профессионального обмена. «Россия – прекрасная страна, очень разнообразная… Если бы я должен был охарактеризовать выставку одним словом, это было бы слово «разнообразие», – сказал он. Арафа также отметил сходство культурных элементов России и Египта.

Тромп рассказала, что ее поразила концепция использования спортивных объектов после крупных мероприятий, а также интеграция традиционной культуры в образ будущего страны. Она отметила, что пример России вдохновляет на сохранение значимых пространств для жизни сообществ.

Экспозиция «Рождение масштаба» открылась 1 марта и за несколько месяцев привлекла десятки тысяч гостей, став международной площадкой для обмена идеями и развития сотрудничества. Доступ на экскурсии открыт до 15.00 30 июля по предварительной записи.