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Британия возглавила рейтинг по числу краж мобильных телефонов в Европе
Лондон остается европейским лидером по числу краж мобильных телефонов, причем более 40% всех таких инцидентов в Британии происходят именно в столице, сообщила газета The Times со ссылкой на отчет американской компании SquareTrade, которая предлагает услуги по международному страхованию электронных устройств.
Британия стала лидером среди европейских стран по числу краж мобильных телефонов, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times и отчет американской компании SquareTrade. По данным SquareTrade, на страну приходится 39% европейских заявлений о кражах мобильных устройств, при том что только 10% клиентов компании проживают в Британии. Число краж телефонов на британских улицах за год увеличилось на 425% по сравнению с 2021 годом. Лондон стал городом с наибольшим количеством подобных преступлений – в нем зарегистрированы 42% всех случаев. Это эквивалентно тому, что 16% всех краж мобильных телефонов в Европе происходят в британской столице, на втором месте – Бирмингем. Согласно данным полиции Англии и Уэльса, количество уличных краж в 2024 году выросло на 50% и достигло 483 тыс., при этом чаще всего похищаются именно мобильные телефоны. В Лондоне за прошлый год украли 70 137 мобильных телефонов, что на 40% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2020 году было похищено 20 тыс. устройств. Пик краж приходится на летние месяцы, а также на рождественские праздники. Устройства чаще всего вырывают из рук прохожих с помощью мотоциклов или модифицированных электровелосипедов, способных разгоняться до 120 км/ч. По оценкам Скотленд-Ярда, общий ущерб от краж телефонов в Лондоне составляет 70 млн фунтов, а средняя стоимость украденного устройства – 1,2 тыс. фунтов. Около 80% похищенных гаджетов – это iPhone. Журналисты The Daily Mail выяснили, что примерно восемь из десяти украденных телефонов позже оказываются за границей: около 30% отправляются в Алжир, 20% – в Китай, 7% – в Гонконг.
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