Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.3 комментария
Глава РФПИ увидел в снижении ставки поддержку для бизнеса
Глава РФПИ Дмитриев назвал снижение ключевой ставки до 18% позитивным
Снижение ключевой ставки Банком России до 18% было расценено главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым как важное событие для развития бизнеса.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал решение Центрального банка снизить ключевую ставку на два процентных пункта в своем Telegram-канале. По его словам, это может стать хорошим сигналом для делового сообщества и создать предпосылки для роста инвестиций.
«Центральный банк снизил ключевую ставку на 2 п. п., до 18%, – это хороший сигнал для бизнеса. Дальнейшее снижение ставки даст еще больше возможностей для развития предприятий, роста инвестиций и реализации новых проектов», – заявил Дмитриев.
Он выразил надежду на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, что, по его мнению, поможет российской экономике активнее развиваться.
РФПИ традиционно оценивает поведение регулятора как важный инструмент для стимулирования проектов и расширения деловой активности в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская валюта осталась практически без изменений на Московской бирже, несмотря на снижение ключевой ставки. Центробанк снизил ключевую ставку сразу на два процентных пункта до уровня 18%.